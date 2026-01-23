Signature de nouveaux accords entre Abu Dhabi et l'Italie

AGI - Une délégation économique d’Abu Dhabi, conduite par le Département pour le développement économique d’Abu Dhabi (ADDED), a achevé avec succès une visite en Italie, couronnée par la signature d’importants accords visant à accélérer la croissance de l’entrepreneuriat, de la manufacture et de l’agritech. Au cours de cette visite, la délégation a participé activement à des rencontres bilatérales avec de hauts responsables gouvernementaux, des entreprises de premier plan, des family offices et des investisseurs italiens, afin de présenter le rôle clé de l’émirat en tant que plateforme mondiale où l’accès au capital international peut générer des opportunités d’affaires mutuellement bénéfiques et claires.
La délégation a mis en avant la solidité de l’écosystème intégré d’Abu Dhabi, en soulignant l’alignement entre les atouts de l’Italie dans les domaines culturel, industriel et des industries créatives, et la position d’Abu Dhabi comme tremplin idéal pour une expansion à long terme. Le Abu Dhabi Investment Forum (ADIF) de Milan, organisé par l’Abu Dhabi Investment Office (ADIO) en collaboration avec ADDED et Efg Consulting, a réuni des interventions de hauts fonctionnaires et décideurs, parmi lesquels Ahmed Jasim Al Zaabi, président d’ADDED, Abdulla Ali Al Subousi, ambassadeur des Émirats arabes unis auprès de la République italienne, Alvise Biffi, président d’Assolombarda, ainsi que des tables rondes et des présentations mettant en lumière les opportunités d’investissement réciproque.
"Nous sommes satisfaits des résultats de notre visite en Italie, avec des engagements clairs pour accélérer la croissance dans des secteurs et clusters prioritaires. Nos moments de dialogue se sont concentrés sur la définition des modalités pour renforcer davantage la coopération, en saisissant les opportunités présentes dans les deux économies et au-delà. Notre Falcon Economy nous offre la vision pour rendre les industries à l’épreuve du futur, soutenues par des politiques progressistes, des processus décisionnels disciplinés et des institutions alignées entre les secteurs public et privé. Notre engagement international vise à renforcer le rôle des partenaires stratégiques, en leur offrant clarté, certitude et accès au capital pour s’étendre sur les marchés en rapide développement du Moyen-Orient, de l’Afrique et de l’Asie", a déclaré Ahmed Jasim Al Zaabi, président d’ADDED.
Lors du Abu Dhabi Investment Forum de Milan (ADIF), l’Abu Dhabi Investment Office (ADIO) a signé deux accords historiques avec Assolombarda et Confagricoltura, favorisant le commerce transfrontalier et la collaboration industrielle entre Abu Dhabi et Milan. Ces accords s’inscrivent dans la stratégie plus large d’ADIO visant à renforcer les liens économiques internationaux par des partenariats sectoriels capables de débloquer des opportunités de croissance dans les secteurs prioritaires. La collaboration avec Assolombarda se concentre sur la manufacture avancée, l’énergie propre et la transformation numérique. Parallèlement, l’accord avec Confagricoltura soutient l’innovation et la résilience tout au long de la chaîne de valeur agroalimentaire, dans le cadre du cluster AgriFood Growth and Water Abundance (AGWA) d’ADIO. Ces deux partenariats reflètent l’engagement stratégique d’Abu Dhabi à élargir l’accès aux marchés mondiaux et à promouvoir une collaboration institutionnelle à long terme avec les principales économies européennes.
Les Douanes d’Abu Dhabi ont signé un mémorandum d’entente avec l’Agence des douanes et des monopoles (ADM) italienne pour améliorer la facilitation des échanges, en promouvant des processus douaniers sécurisés, efficaces et transparents, au service de la croissance économique et du renforcement des liens commerciaux et d’investissement. Hub71, l’écosystème technologique mondial d’Abu Dhabi, a présenté ses initiatives de soutien aux startups à fort potentiel, en ouvrant l’accès au marché dynamique de l’émirat, aux investisseurs et aux partenaires, afin de faciliter les investissements et les accords commerciaux qui peuvent accélérer leur croissance. Dans le cadre du programme, la Chambre de commerce et d’industrie d’Abu Dhabi a promu l’implication du secteur privé en organisant deux tables rondes de haut niveau avec plus de 18 importantes entreprises familiales italiennes, groupes corporate et investisseurs stratégiques, ainsi que des rencontres bilatérales ciblées avec les principales organisations italiennes. Les discussions, qui ont impliqué des leaders mondiaux tels qu’Enel, Saipem, Haworth Lifestyle, Caracol, Assolombarda, Anitec-Assinform et la Fondazione Altagamma, se sont concentrées sur l’accès direct au marché d’Abu Dhabi, en mettant en évidence l’écosystème favorable aux investisseurs, les facteurs habilitants industriels et les parcours clairs pour l’entrée sur le marché, le développement de partenariats et l’expansion à long terme. La délégation d’Abu Dhabi a réuni plus de cent hauts représentants d’entités gouvernementales et du secteur privé de l’émirat.
Ces initiatives s'inscrivente parfaitement dans le cadre du partenariat stratégique historique entre les Émirats Arabes Unis et l'Italie, annoncé en février 2025 et soutenu par des engagements d'investissement pouvant atteindre 40 milliards de dollars dans plusieurs secteurs clés. Selon "Il Sole 24 ore", plus de 680 entreprises italiennes sont implantées à Abou Dhabi dans les secteurs de l'énergie, de la construction, de l'industrie de pointe, des services financiers, des technologies, de l'éducation et des services professionnels. Rien qu'en 2025, le nombre de nouvelles entreprises italiennes créées dans l'émirat a augmenté de 29 % tandis que les échanges bilatéraux hors pétrole entre les deux pays ont atteint 7,9 milliards de dollars, soit une augmentation de 14,6% par rapport à la même période l'année précédente.