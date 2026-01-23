Les racines celtiques de l'Italie regardent en direction de l'Afrique

AGI - L'Université de l'Insubrie, cette zone géographique aux racines celtiques située entre le nord de l'Italie (Lombardie, Piémont) et le sud de la Suisse (Tessin), renforce son rayonnement international en se tournant vers l'Afrique. Ces derniers jours, la Rectorat de Varèse a accueilli un sommet avec des représentants de l'association Itafrica et de l'Université d'Ebolowa au Cameroun, afin de jeter les bases d'une collaboration qui alliera enseignement supérieur, recherche et développement économique durable. La délégation camerounaise a été accueillie par la direction de l'université, conduite par le vice-recteur Umberto Piarulli, ainsi que par les délégués Barbara Pozzo (Relations internationales), Loredano Pollegioni (Recherche), Mauro Fasano (Valorisation des connaissances) et Daniela Dalla Gasperina (Enseignement).
L'idée vise à renforcer les relations entre Varèse, Legnano et le Cameroun: la ville d'Ebolowa est jumelée avec Legnano depuis 1964, et son université - bien que de création récente (2022) - vise à se positionner grace à ses campus thémathiques dans la formation d'experts dans les domaines des sciences humaines, de la santé, l'agriculture et la technologie. Au total, plus de 16.000 étudiants sont inscrits aux cours de l'université camerounaise. C'est dans cette perspective que l'accord-cadre en discussion avec l'université italienne vise à favoriser les échanges d'enseignants et d'étudiants, permettant ainsi une fertilisation croisée des expertises dans des secteurs stratégiques.
Au-delà de l'enseignement, les discussions ont porté sur un partenariat potentiel avec Itafrica, une association de professionnels et d'entrepreneurs engagés dans la promotion d'une entreprise éthique. L'idée est de développer des relations économiques et professionnelles respectueuses des contextes locaux, en s'affranchissant des anciennes pratiques prédatrices. "Le dialogue avec les universités africaines est un élément central de notre stratégie", explique Barbara Pozzo. "Nous souhaitons bâtir des collaborations solides, fondées sur une recherche attentive aux besoins locaux". L’initiative Insubrie s’inscrit dans un effort plus vaste qui place l’Université de Varèse-Côme au cœur du Plan Mattei, programme du gouvernement italien visant à renforcer la coopération scientifique et institutionnelle avec l’Afrique, confirmant ainsi son rôle de premier plan en matière de diplomatie culturelle dans la région.