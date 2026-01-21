A Città di Castello inauguration de la première école algérienne de langue arabe

AGI - Città di Castello, dans la province de Pérouse, a récemment marqué une étape significative sur le plan culturel et éducatif avec le lancement de la première école algérienne dédiée à l’enseignement de la langue arabe. L’initiative a été promue par l’Association de la jeunesse algérienne active dans la ville, qui a lancé le projet au sein de son centre culturel inauguré en octobre dernier. L’école s’adresse principalement aux enfants de la communauté algérienne résidant dans la région. Selon les promoteurs, cette école répond à un besoin croissant exprimé par de nombreuses familles souhaitant préserver la langue maternelle et l’identité culturelle de leurs enfants, nés ou élevés à l’étranger. Les cours de langue arabe ont officiellement commencé le dimanche 18 janvier.
Le responsable du Centre culturel algérien de Città di Castello, Djamel Allague, a souligné que cette initiative représente une étape fondamentale dans le soutien à la diaspora algérienne, en particulier aux nouvelles générations, en favorisant le lien avec leurs origines, leur langue et leur identité arabo-islamique. En plus de l’enseignement linguistique, l’école propose des activités complémentaires centrées sur la mémorisation du Coran et la transmission de valeurs éducatives. L’objectif est d’offrir aux enfants un environnement structuré et sécurisé, adapté à un contexte non arabophone, contribuant ainsi au renforcement de l’équilibre identitaire et à une intégration harmonieuse dans la société italienne.
À l’inauguration de l’école ont participé plusieurs familles, auxquelles ont été présentés le programme pédagogique et les espaces de l’école. Selon les responsables de l’association, le projet s’inscrit dans une vision à long terme. La maîtrise de la langue est considérée comme un élément essentiel pour la compréhension de l’histoire, de la culture et des références identitaires. L’Association de la jeunesse algérienne a enfin réaffirmé son engagement à garantir un enseignement de qualité, grâce à des enseignants qualifiés et à des programmes pédagogiques modernes, afin d’assurer un apprentissage efficace et stimulant pour les enfants algériens résidant en Italie.