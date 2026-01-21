Égypte: l’Italie et l’ONU lancent un projet triennal sur la santé reproductive et les jeunes

AGI- L’ambassade d’Italie au Caire, le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) et l’Agence italienne pour la coopération au développement (AICS) ont récemment signé un accord pour le lancement d’un nouveau programme conjoint triennal axé sur la santé reproductive et les dynamiques démographiques, avec une attention particulière portée aux adolescentes et aux jeunes en tant qu’acteurs clés du changement. La signature a eu lieu lors d’une cérémonie organisée à la résidence de l’ambassadeur d’Italie au Caire, Agostino Palese. Le projet, intitulé "Une approche holistique de la croissance démographique: Améliorer les caractéristiques de la population et renforcer les canaux d’information et de prestation de services en matière de santé reproductive", s’inscrit dans le cadre des priorités nationales égyptiennes, notamment le Projet national pour le développement de la famille égyptienne, la Vision Égypte 2030 et la Stratégie nationale pour la jeunesse et le sport. L’initiative est également cohérente avec le renforcement plus large de l’engagement italien en Afrique, y compris les lignes d’action promues dans le cadre du Plan Mattei.
Le programme sera mis en œuvre en étroite collaboration avec les ministères compétents, les organisations de la société civile, le secteur privé, les organisations religieuses, les associations de jeunes et les instituts de recherche. L’objectif est de renforcer les capacités des communautés locales dans certains gouvernorats sélectionnés, en fournissant notamment aux adolescentes, aux femmes et aux jeunes des outils d’information et de décision pour faire des choix éclairés en matière de santé reproductive. Un rôle central sera joué par les réseaux de jeunes soutenus par l’UNFPA et par les initiatives de changement des normes sociales.
Le projet prévoit également le renforcement des systèmes nationaux de prestation de services de santé reproductive, à travers le développement des compétences des agents de santé pour offrir des services et des conseils en planification familiale et en santé reproductive fondés sur les droits et sur des normes de qualité. Des activités sont également prévues pour soutenir des espaces communautaires et de jeunesse, conçus pour favoriser la participation, le dialogue et l’inclusion sociale, y compris par le biais d’activités sportives et récréatives. L’initiative s’appuie sur les résultats de la collaboration stratégique entamée en 2019 entre l’UNFPA et l’AICS, qui avait introduit une approche innovante aux questions démographiques à travers une campagne à 360 degrés visant à sensibiliser à l’importance de choix reproductifs informés et à augmenter la demande de planification familiale volontaire.