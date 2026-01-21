Le Bureau de coopération italienne à Abidjan souffle sa première bougie

AGI- Une délégation de l'Agence italienne pour la coopération au développement (AICS) a achevé une visite en Côte d'Ivoire qui a été réalisée à l'occasion du premier anniversaire du nouveau bureau d'Abidjan. Le directeur de l'agence, Marco Riccardo Rusconi, a été accompagné dans cette mission par Stefano Glinianski, directeur de l'Organe indépendant d'évaluation du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale (MAECI). Cette mission visait à dresser un bilan de la situation du nouveau bureau, en mettant l'accent sur les progrès opérationnels et avec une attention particulière aux aspects administratifs et organisationnels. Conduite par l'ambassadrice Roberta Di Lecce, la délégation de l'AICS en Côte d'Ivoire a rencontré la ministre de l'Économie, de la Planification et du Développement, Nialé Kaba, afin de recueillir des orientations stratégiques pour le programme 2026 et d'examiner les domaines de coopération actuels et potentiels.
Les délégués, explique l'AICS, ont participé à un programme chargé organisé par Aldo Cera, chef du bureau d'Abidjan. Ils ont notamment visité le projet mené par l'OSC APPA, basée à Pavie, à Ayamé, un projet dédié à la protection de l'enfance et au renforcement de la filière cacao. Des réunions de travail fructueuses ont eu lieu avec des OSC italiennes présentes en Italie, des représentants du Système italien d'internationalisation des entreprises (notamment en vue d'une collaboration avec le secteur privé), la délégation de l'Union européenne, le coordinateur du PNUD et l'Agence française de développement. La délégation a également rencontré Narcisse Sepy Yessoh, directeur de l'École nationale d'administration (ENA), qui participe à un important programme de formation supérieure pour les cadres de l'administration publique, financé par la Coopération italienne et piloté par l'ENA.
Enfin, dans le cadre du suivi des projets financés par le ministère italien des Affaires étrangères par l'intermédiaire de l'AICS, la délégation a visité les projets de protection de l'enfance et de développement communautaire rural de Save the Children dans la région de Daloa. La mission a confirmé l’engagement commun de l’Agence pour le développement durable et la coopération entre les institutions, la société civile et les partenaires internationaux, ainsi que ses différents partenaires techniques et opérationnels.