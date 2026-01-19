L'Italie et le Mozambique signent un mémorandum d'entente pour soutenir l'économie bleue

AGI - L'Italie et le Mozambique ont franchi une étape décisive à Maputo pour renforcer leur coopération bilatérale avec la signature d'un mémorandum d'entente entre l'Institut national de la mer (INAMAR) et l'Agence italienne pour la coopération au développement (AICS). Ce mémorandum vise le développement de l'économie bleue et la gestion durable des ressources marines et côtières du pays. Lors de la cérémonie de signature, l'ambassadeur d'Italie à Maputo, Gabriel Annis, a déclaré que cet accord symbolise la profonde amitié et la coopération qui unissent les deux pays. "Ce moment marque une nouvelle étape importante dans le partenariat solide entre l'Italie et le Mozambique, fondé sur des valeurs partagées et une forte identité maritime", a affirmé le diplomate.
Ce mémorandum s'inscrit dans le cadre du lancement du programme Ecoblu, inauguré le 10 novembre à Pemba, dans la province de Cabo Delgado, suite à un accord entre le Conseil exécutif provincial et l'Association italienne pour l'économie bleue. Selon le diplomate italien, ce projet constitue une plateforme essentielle pour promouvoir la protection des écosystèmes côtiers et la croissance inclusive de l'économie bleue. "Le programme Ecoblu reflète notre vision commune de transformer la gestion durable des ressources marines en opportunités économiques concrètes pour les communautés côtières", a-t-il souligné.
Dans son discours, l'ambassadeur Annis a également évoqué le nouvel accord-cadre de coopération au développement, signé à Rome en décembre dernier, qui jette les bases du partenariat stratégique entre les deux pays. Dans le cadre de cet accord, l'Italie finance le Programme de développement durable et intégré des ressources marines et côtières de Cabo Delgado, à hauteur de 3,5 millions d'euros. Ce programme est mis en œuvre par l'Association italienne des ressources côtières et marines et l'organisation de la société civile Oikos. "Grâce à ce programme, nous transformons les paroles en actes, renforçant la gouvernance maritime, la recherche scientifique et le développement des capacités techniques", a déclaré Annis, qui a salué le travail d'Inamar en matière de gestion et de protection des ressources marines. Il a ajouté que le mémorandum désormais signé renforcera les capacités institutionnelles et améliorera les outils politiques du secteur. "Nous ne proposons pas de solutions toutes faites. Nous offrons notre soutien pour avancer ensemble, apprendre les uns des autres et élaborer des solutions adaptées au contexte mozambicain", a souligné l'ambassadeur, concluant en réaffirmant l'engagement du gouvernement italien envers le Mozambique et en assurant un soutien continu au secteur maritime.