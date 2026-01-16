A Hurgada coup d'envoi des cours de l'Ecole italienne d'hospitalité

AGI - A Hurghada, station balnéaire emblématique de la mer Rouge, l’Italie vient d’inaugurer un nouvel outil de diplomatie économique et culturelle: un campus de formation professionnelle dédié aux métiers de l’hôtellerie et du tourisme, fruit d’un partenariat entre la Scuola italiana di ospitalità et Federturismo Confindustria. Le lancement opérationnel des cours marque une étape concrète dans la coopération italo-égyptienne, inscrite dans le cadre plus large du Piano Mattei, la stratégie italienne de partenariat avec l’Afrique. Le campus, inauguré en présence du nouvel ambassadeur d’Italie au Caire, Agostino Palese, et du consul honoraire d’Italie à Hurghada, est le résultat de plusieurs mois de conception et de mise en œuvre technique. Les infrastructures, largement équipées par des entreprises italiennes, comprennent des laboratoires et des installations conformes aux standards internationaux en matière de sécurité, de fonctionnalité et de qualité pédagogique. Tous les équipements ont été installés et testés sur place par des formateurs et experts italiens.
Initialement conçus pour accueillir 96 étudiants, les deux premiers cursus ont finalement été ouverts à 130 jeunes égyptiens, sélectionnés face à une demande nettement supérieure aux prévisions. Ce succès précoce confirme l’attractivité du modèle italien de formation dans un secteur clé pour l’économie égyptienne, fortement dépendante du tourisme international. "La coopération entre l’Italie et l’Égypte est particulièrement intense dans le domaine de la formation professionnelle, et ce campus en est une illustration concrète", a souligné Agostino Palese. "L’objectif est d’offrir une formation de haut niveau dans l’hospitalité et de créer, grâce à l’implication du secteur privé, de réelles opportunités professionnelles pour les jeunes Égyptiens", a-t-il ajouté.
Pour Giulio Contini, directeur général de la Scuola italiana di ospitalità, le projet dépasse la seule dimension éducative. "Nous ne livrons pas simplement une école, mais un pont vers le marché international du travail", a-t-il déclaré. Selon lui, l’initiative a désormais atteint "un niveau d’excellence élevé", avec de nombreuses manifestations d’intérêt de la part d’opérateurs touristiques italiens et égyptiens pour accueillir les étudiants en stage obligatoire, en Egypte comme en Italie. Les perspectives d’insertion professionnelle à l’issue des formations sont jugées concrètes. Du côté des entreprises, Marina Lalli, présidente de Federturismo Confindustria, voit dans le campus de Hurghada "un exemple vertueux de coopération entre institutions publiques et secteur privé". "Le modèle italien de l’hospitalité, fondé sur la qualité, les compétences et l’innovation, répond efficacement aux besoins du marché touristique international", a-t-elle affirmé.
Le projet bénéficie du soutien du ministère italien du Tourisme et d’investissements substantiels du groupe privé PickAlbatros, qui a mis à disposition le terrain et le bâtiment spécifiquement conçu pour accueillir les activités pédagogiques. Avant même l’achèvement des douze semaines de formation théorique, le campus fonctionne déjà comme un véritable hub binational de formation et d’emploi. Au-delà du tourisme, l’initiative illustre une approche pragmatique du Piano Mattei: transformer la coopération euro-africaine en dispositifs concrets, capables de générer compétences, emplois et mobilité professionnelle. À Hurghada, l’Italie teste ainsi une forme de soft power fondée sur le savoir-faire, la formation et l’intégration économique, au service d’un partenariat présenté comme durable et équilibré.