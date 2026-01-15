Oman-Italie: le renforcement de la coopération économique au cœur de la visite de Meloni

AGI - L’Italie et le sultanat d’Oman entendent renforcer leur coopération dans les domaines du commerce, des investissements et de l’industrie, encourager les partenariats entre les secteurs public et privé, et activer le rôle des commissions mixtes afin de dynamiser les échanges commerciaux bilatéraux. C’est ce qu’indique la déclaration conjointe publiée à l’issue de la visite effectuée hier à Mascate par le président du Conseil Giorgia Meloni, sur invitation du sultan Haitham bin Tarik. Les deux parties, selon le document, ont également convenu d’élaborer un Plan d’Action pour la période 2026-2030 comme cadre de référence pour assurer le suivi de la mise en œuvre des mémorandums d’entente et des accords signés, et pour promouvoir la coopération bilatérale dans de nombreux secteurs. Au cours de la visite, les deux parties ont tenu des entretiens officiels pour discuter des modalités visant à renforcer les relations bilatérales et à élargir les domaines de coopération de manière à favoriser les intérêts mutuels, réaffirmant leur engagement à développer davantage le partenariat stratégique entre les deux nations.
Meloni et Bin Tarik ont salué positivement la coopération existante entre Oman et l’Italie dans les domaines de la culture, du patrimoine, de l’université et de la recherche scientifique, et ont souligné l’importance de développer davantage les échanges entre les deux États dans ces secteurs. La déclaration précise que parmi les thèmes abordés figuraient des questions régionales et internationales considérées comme d’intérêt commun, tandis que Meloni et le sultan omanais ont réitéré leur engagement à soutenir les efforts visant à atteindre la sécurité et la stabilité, ainsi qu’à résoudre les conflits par des moyens pacifiques, conformément aux principes du droit international. Mme Meloni a exprimé son appréciation pour le rôle joué par le leader omanais dans le soutien au dialogue et à la paix régionale, tandis que Bin Tarik a souligné positivemente le rôle de l’Italie dans la promotion du dialogue, des solutions pacifiques et de l’engagement constructif. Le président du Conseil des ministres italien a enfin exprimé sa gratitude pour l’hospitalité chaleureuse et l’accueil courtois reçus.