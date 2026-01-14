Giorgia Meloni à Mascate, vers une nouvelle phase dans les relations italo-omanaises

AGI - La Première ministre italienne Giorgia Meloni est arrivée à l'aéroport international de Mascate, à Oman, pour la première étape de sa mission en Asie. À son arrivée, Mme Meloni et la délégation italienne ont été accueillies par le vice-Premier ministre de la Défense, Son Altesse Sayyid Shihab bin Tariq Al Said, et l'ambassadeur d'Italie à Mascate, Pierluigi D'Elia. Dans ce pays du Golfe, au palais royal d'Al Barakah, la Première ministre s'entretiendra en tête-à-tête avec le sultan d'Oman, Haitham bin Tarik. Selon des sources italiennes, ils aborderont la coopération bilatérale et les relations stratégiques lors de cette rencontre. À l'issue des discussions, le sultan offrira un dîner officiel en l'honneur de la Première ministre.
Hier, l'agence de presse gouvernementale ONA a publié un compte rendu détaillé du programme, décrivant la rencontre d'aujourd'hui avec le sultan Haitham bin Tarik comme le début d'une "nouvelle phase de coopération économique diversifiée et durable" entre les deux pays. Ce sommet, qui fait suite aux discussions tenues en décembre en marge du sommet du Conseil de coopération du Golfe (CCG), vise à transformer les échanges commerciaux traditionnels en un partenariat stratégique fondé sur le transfert de connaissances. D'après les données du Centre national des statistiques et de l'information (NCSI), analysées par l'agence, le volume des échanges bilatéraux a atteint 445,4 millions d'euros en 2025. Les exportations omanaises vers l'Italie – principalement des métaux, des matières plastiques et des machines – se sont élevées à 81,2 millions d'euros. À l'inverse, les importations en provenance d'Italie ont atteint 364,2 millions d'euros, tirées par les secteurs de la chimie, de l'agroalimentaire et des technologies. Faisal Abdullah Al Rowas, président de la Chambre de commerce d'Oman, a souligné dans le rapport que la convergence des visions économiques des deux pays témoigne d'une évolution des relations commerciales vers une intégration des chaînes de production. Au cœur de cette dynamique se trouvent les objectifs du plan gouvernemental "Vision Oman 2040", qui considère l'expérience italienne comme un soutien fondamental à la transition énergétique, notamment en matière d'hydrogène vert et de technologies propres.
Dans ce contexte, la mission de Mme Meloni et sa rencontre avec le sultan bin Tarik constituent une étape décisive vers l'intégration des entreprises italiennes dans les chaînes de production locales à forte valeur ajoutée. Les nouveaux accords portent sur la sécurité alimentaire et la numérisation des services logistiques. Le tourisme demeure également un pilier des liens unissant les deux peuples: en 2025, le Sultanat a accueilli 80.607 visiteurs italiens, un chiffre en hausse grâce au développement des liaisons aériennes directes avec Rome. Comme l'a souligné Salma Ali Al Hashmi, de l'Association d'amitié italo-omanaise, ce sommet institutionnel offre l'opportunité de traduire la coordination diplomatique en plans d'action concrets pour la protection du patrimoine archéologique et le développement des infrastructures portuaires.
Après sa visite à Oman, Meloni se rendra à Tokyo, pour une rencontre bilatérale avec la Première ministre japonaise Sanae Takaichi le 16 janvier, avant de conclure sa tournée diplomatique en Corée du Sud, où elle rencontrera le président Lee le 19 janvier.