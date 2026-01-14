Maroc-Italie: un échange commercial record à cinq milliards d’euros en 2025

AGI - Les relations économiques entre l’Italie et le Maroc ont franchi un nouveau seuil en 2025. Selon l’ambassadeur d’Italie à Rabat, Pasquale Salzano, l’échange commercial bilatéral a atteint un niveau record d’environ cinq milliards d’euros sur l’année, confirmant la trajectoire ascendante d’un partenariat devenu l’un des plus solides du pourtour méditerranéen. Cette performance reflète à la fois la diversification des flux commerciaux et l’attractivité croissante du Maroc comme plateforme industrielle et logistique régionale.
La progression des échanges s’inscrit dans un contexte macroéconomique favorable. Le royaume chérifien se prépare à une nouvelle vague d’investissements, portée notamment par les grands chantiers liés à l’organisation de la Coupe du monde de football de 2030. Infrastructures de transport, mobilité urbaine, hôtellerie, services et régénération des villes figurent parmi les secteurs appelés à absorber une part significative des capitaux publics et privés. Pour les entreprises italiennes, ces dynamiques ouvrent un champ d’opportunités large, y compris pour les petites et moyennes entreprises, souvent bien intégrées dans les chaînes de valeur industrielles marocaines.
Sur le plan sectoriel, les données confirment la solidité des échanges. Les exportations italiennes vers le Maroc reposent principalement sur les machines industrielles, les équipements mécaniques, l’automobile et, de plus en plus, l’électromobilité. Les énergies renouvelables constituent un autre axe en forte expansion, dans un pays engagé depuis plusieurs années dans une stratégie de transition énergétique ambitieuse. À cela s’ajoutent les infrastructures, les grandes œuvres publiques, la logistique et la portualité, domaines dans lesquels l’expertise italienne est particulièrement recherchée.
Le Maroc s’affirme par ailleurs comme un hub logistique de premier plan. Le port de Tanger Med, déjà parmi les plus performants d’Afrique et de la Méditerranée, concentre une part croissante des flux commerciaux entre l’Europe, l’Afrique de l’Ouest et l’Atlantique. Le développement futur de Nador West Med sur la façade méditerranéenne renforce cette configuration, offrant aux opérateurs industriels et commerciaux un accès privilégié à plusieurs marchés régionaux. Cette combinaison géographique et logistique constitue l’un des principaux atouts structurels du pays.
La présence institutionnelle italienne accompagne cette dynamique. L’ensemble des instruments du “Système Italie” est actif au Maroc, de la banque publique de développement aux agences de soutien à l’export et à l’investissement. L’objectif est de sécuriser les opérations, faciliter l’accès au financement et accompagner les entreprises dans la durée, dans un environnement considéré comme l’un des plus stables d’Afrique du Nord.
Au-delà des chiffres, la relation bilatérale repose sur un socle historique ancien. En 2025, l’Italie et le Maroc ont célébré les 200 ans du traité de commerce et d’amitié qui lie les deux pays. Si certains dossiers restent ouverts au dialogue, la coopération économique, énergétique et culturelle connaît une accélération marquée, portée par la stabilité politique du royaume et par une vision de long terme des politiques industrielles. Les indicateurs humains et culturels complètent ce tableau. Environ 7.000 ressortissants italiens résident au Maroc, tandis que le flux touristique en provenance d’Italie reste élevé. La demande d'enseignement de la langue italienne progresse dans les universités et les lycées, et les missions archéologiques italiennes sont présentes dans le pays depuis plus de trente ans. Autant d’éléments qui, au-delà des cinq milliards d’euros d’échanges, traduisent la profondeur d’un partenariat appelé à se renforcer dans les années à venir.