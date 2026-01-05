En Afrique de l’ouest, l’Europe soutient des projets pour favoriser l’accès à l'énergie

AGI - Selon les études, environ 43% de la population africaine n’a pas accès à l’électricité, soit 600 millions de personnes. En Afrique de l’Ouest, ce taux est de 46%. L’accès à l’énergie constitue un défi majeur dans cette région qui fait face à une croissance démographique importante, et c’est pourquoi l’action des organismes africains, européens et multilatéraux finance dans cette région une série importante de projets. C’est le cas de la centrale solaire Defissol, un projet porté par l’AFD, l’Union européenne et la Société béninoise d’énergie électrique à Illoulofin, dans le sud-est du Pays, où une première centrale solaire de 25 MWc composée de plus de 47.000 panneaux photovoltaïques alimente désormais le réseau national. Avec 23.000 tonnes de CO2 évitées chaque année et un investissement de 60,85 millions d’euros, cette initiative renforce l’accès à une énergie propre, soutient l’emploi local et contribue à la préservation de l’environnement.
En Guinée, Financé par l’AFD et l’Union européenne, un autre projet renforce la couverture et la fiabilité du réseau de distribution électrique de Conakry. Il prévoit la réhabilitation des réseaux existants dans les quartiers déjà électrifiés ainsi que la construction et la modernisation de 996 km de lignes de transport. Plus de 60.000 nouveaux branchements offrent à des foyers un accès à une électricité plus fiable et abordable. Cette initiative améliore la qualité du service, réduit les pertes sur le réseau et soutient la transition énergétique du pays. Elle s’inscrit dans la stratégie nationale visant l’accès universel à l’électricité en Guinée d’ici 2030. Au Togo, le projet d’extension du réseau électrique de Lomé vise à améliorer l’accès à une électricité fiable et abordable dans la capitale et ses environs. L’initiative prévoit également la construction d’un Bureau de contrôle et de commande du réseau à Lomé. D’un montant global d’environ 40 millions d’euros, ce projet renforce la capacité du réseau, réduit les pertes techniques et soutient l’électrification urbaine durable au Togo.
Dans le sud-est de la Côte d’Ivoire, en plus, le projet BIOVEA marque une première en Afrique de l’Ouest avec la construction d’une centrale biomasse près d’Aboisso. La centrale de 46 MW est alimentée par 450.000 tonnes de résidus agricoles issus des plantations de palmiers à huile. Développé par Edf International et Biokala, une joint- venture entre les entreprises Sifca et Meridiam, le projet valorise les déchets agricoles pour produire une énergie renouvelable locale et continue.