Tunisie-Italie: la coopération archéologique redécouvre la peinture murale romaine en Afrique du Nord

AGI - La coopération archéologique entre l'Italie et la Tunisie met au jour la peinture murale romaine en Afrique du Nord, en particulier à Carthage et dans les zones environnantes. Hejer Krimi, directrice des Musées au ministère des Affaires culturelles de Tunisie, a exprimé une grande appréciation pour le projet de coopération mené par l'Institut national du patrimoine (Inp) tunisien en collaboration avec l'Université de Bologne. En commentant le travail des archéologues, Krimi a souligné que le projet se distingue parce qu'il se concentre sur des « collections oubliées », conservées dans les dépôts muséaux et parfois même ignorées.
«Prendre en charge ces collections signifie avant tout offrir une formation spécialisée, car le projet concerne les peintures murales et les fresques, qui ne font pas partie des traditions les plus connues des Romains en Afrique du Nord, également en raison des conditions climatiques de l'Antiquité », a-t-elle affirmé. Krimi a mis en évidence que « jusqu'à présent, les peintures murales de l'époque romaine étaient connues surtout à travers des images provenant d'Italie et du monde occidental », ajoutant que « si ce projet se poursuit, nous pourrons disposer d'un échantillon significatif de peinture murale qui a réussi à survivre au temps et au climat ».
La Tunisie « est traditionnellement associée à la mosaïque, qui représente l'équivalent de la peinture dans notre patrimoine ancien. Cependant, aujourd'hui, l'intérêt pour la peinture pariétale constitue un élément nouveau et stimulant pour les intellectuels, les chercheurs et les jeunes étudiants », a déclaré la responsable tunisienne. Bien que moins bien conservée que celle de Pompéi, la décoration picturale nord-africaine révèle un goût raffiné qui mélange les canons impériaux avec des particularités locales.
La professeure Antonella Coralini de l'Alma Mater, l'une des plus grandes expertes mondiales de la peinture murale romaine, de retour de sa troisième mission en Tunisie, a souligné que «tous ou presque tous les bâtiments de la Tunisie romaine avaient des murs et des plafonds recouverts d'enduits peints avec des couleurs vives, comme cela se passait dans toutes les villes de l'Empire». Coralini, co-responsable scientifique du projet de coopération – aux côtés de Nesrine Nasr de l'Institut national du patrimoine (Inp) tunisien – a expliqué que « à côté des extraordinaires mosaïques, la Tunisie possédait des décorations pariétales tout aussi remarquables, aujourd'hui cependant très rares en raison du temps, des agents atmosphériques et des démolitions ». De l'analyse des peintures pariétales émergent des thèmes communs avec les mosaïques, dans la mesure où cela est observable aujourd'hui. Sur les murs étaient représentées des divinités, des paysages et surtout des scènes mythologiques, ainsi qu'une grande variété de motifs ornementaux, comme des arabesques, des fleurs et des figures humaines de différentes dimensions. Il s'agissait de surfaces riches en couleurs et en images, conçues comme un véritable pendant décoratif des mosaïques qui, plus solides, nous sont parvenues en nombre considérable.
L'équipe du projet, composée d'archéologues, d'historiens de l'art et de restaurateurs, a mené six semaines d'activités intenses, travaillant initialement au musée de Carthage et, lors des deux dernières semaines, au musée du Bardo. Le projet, arrivé à sa troisième mission, s'ajoute aux plus de quatorze déjà actifs dans le domaine de la coopération archéologique tuniso-italienne, mais avec une spécificité propre : au lieu de se concentrer sur le terrain, on travaille à l'intérieur des musées, également sous les yeux du public.