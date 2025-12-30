Le Plan Mattei passe par la formation avec le programme 'Tunisie Professionnelle'

AGI - La formation professionnelle reste au centre du partenariat stratégique entre l’Italie et la Tunisie. Avec le lancement des travaux du premier Comité de pilotage du programme "Tunisie Professionnelle", présidé par le ministre tunisien de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Lotfi Dhiab (ou son successeur, selon les sources récentes), une des initiatives les plus structurées de la coopération dans le secteur du capital humain prend officiellement forme, réalisée en partenariat avec l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) et avec le soutien de l’Agence italienne pour la coopération au développement (AICS).
Le projet s’inscrit dans une phase délicate pour la Tunisie, appelée à répondre aux défis du chômage des jeunes, du décalage entre formation et marché du travail et de la pression migratoire, et représente en même temps une pièce opérationnelle du Plan Mattei pour l’Afrique, par lequel l’Italie vise à construire des partenariats égalitaires fondés sur le développement, les investissements et l’emploi dans les pays d’origine. À la réunion inaugurale, selon les informations disponibles, ont participé le coordinateur national du programme, les membres du Comité de pilotage au niveau central et régional, les structures relevant du ministère, ainsi qu’un large éventail de partenaires institutionnels et économiques: de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) au ministère de l’Économie et de la Planification, de la Fédération tunisienne des hôteliers à l’Agence de formation aux métiers du tourisme, jusqu’à l’AICS elle-même, acteur clé de la coopération italienne dans ce pays nord-africain.
L’objectif du programme "Tunisie Professionnelle" est de transformer la formation professionnelle tunisienne en un véritable moteur de croissance économique, capable de répondre aux besoins réels des entreprises et d’offrir aux jeunes des perspectives concrètes d’emploi. Au cœur de l’initiative se trouve l’alignement des compétences sur les demandes du marché du travail, tant au niveau national qu’international, dans des secteurs stratégiques pour l’économie tunisienne. Le ministre a souligné que les projets de coopération internationale doivent "contribuer à surmonter les défis structurels du secteur", à travers "le renouvellement des visions et des approches opérationnelles, le renforcement du rôle régulateur de la formation professionnelle et une plus grande intégration avec le tissu productif".
Financé à hauteur de 6,5 millions d’euros, alloués en juin 2025, le programme "Tunisie Professionnelle" concentre ses interventions sur des secteurs clés de l’économie tunisienne, parmi lesquels l’agroalimentaire, la mécanique, le textile-habillement et le tourisme, domaines dans lesquels la coopération avec l’Italie peut générer des retombées rapides en termes d’emploi et de compétitivité. Les actions prévues incluent la modernisation des centres de formation professionnelle, en particulier dans les secteurs du tourisme, du bâtiment et des travaux publics, ainsi que de la conduite et de la maintenance des véhicules et des équipements pour les travaux publics. Les centres seront équipés d’outils pédagogiques modernes, comme des simulateurs, et bénéficieront de la modernisation des espaces, de l’amélioration de la vie collective et de la numérisation des processus de formation.
Un autre pilier du programme concerne la mise à jour des programmes d’études et la formation technique et pédagogique des formateurs, dans une optique de qualité et d’innovation. Le renforcement des partenariats avec le secteur privé est également central pour garantir que la formation réponde aux besoins concrets des entreprises et favorise l’insertion professionnelle des jeunes.Du point de vue italien, "Tunisie Professionnelle" représente un exemple concret de coopération orientée vers les résultats, en ligne avec la stratégie du Plan Mattei, qui vise à intervenir sur les causes profondes de la migration irrégulière. Offrir des opportunités de formation qualifiée et de travail digne en Tunisie signifie créer des alternatives crédibles à la migration et renforcer la stabilité économique et sociale du pays nord-africain. Dans un contexte régional marqué par de fortes transformations économiques et sociales, "Tunisie Professionnelle" se configure ainsi comme un laboratoire de coopération avancée entre l’Italie et la Tunisie, capable d’allier développement, emploi et stabilité, et de renforcer un partenariat qui voit la Méditerranée comme un espace partagé de croissance et d’opportunités.