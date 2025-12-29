En Côte d’Ivoire travaux de réhabilitation à l’hôpital d’Abobo avec le soutien de l’Italie

AGI - Un important projet de renforcement du système de santé prend forme à Abidjan, en Côte d’Ivoire, avec la réhabilitation de l’hôpital d’Abobo et le renforcement de deux structures sanitaires affiliées, Abobo Avocatier et Abobo Baoulé. L’initiative est mise en œuvre par l’organisation Médecins avec l’Afrique Cuamm en partenariat avec l’université de Padoue, en coordination avec les autorités sanitaires ivoiriennes. Lancé officiellement en mai dernier lors d’une cérémonie à Abidjan, le projet est désormais entré dans une phase opérationnelle. Les travaux de chantier progressent à un rythme soutenu, y compris pendant les jours fériés, afin de restituer dans les meilleurs délais à la population des espaces modernisés et plus fonctionnels. Le projet prévoit notamment l’augmentation de la capacité d’accueil de l’hôpital, le renforcement des unités de maternité et de néonatologie, ainsi que l’introduction de services de soutien essentiels, tels qu’une banque de sang et un centre de production d’oxygène.
Une visite de terrain a eu lieu le lundi 22 décembre afin d’évaluer l’état d’avancement des travaux, qui portent à la fois sur la réhabilitation d’espaces existants, la réorganisation des services et une extension majeure dédiée à la santé maternelle et infantile. Le pôle de gynécologie-obstétrique et de néonatologie atteindra une superficie de 2.250 mètres carrés, contre 770 actuellement. Le nombre de lits d’hospitalisation en gynécologie-obstétrique passera de 28 à 56, tandis que ceux de la néonatologie augmenteront de 12 à 32.
La visite, organisée au cœur du chantier, a réuni la vice-cheffe de mission de l’ambassade d’Italie en Côte d’Ivoire, Roberta Ronzitti, le représentant de l’Agence italienne pour la coopération au développement (Aics), Alessandro Rabbiosi, ainsi que les partenaires du projet de l’université de Padoue, représentée par la professeure Liviana Da Dalt. Des représentants des institutions ivoiriennes étaient également présents, dont Yao Pena, responsable du département technique du ministère de la Santé, le docteur Kassi Georges, directeur régional de la Santé d’Abidjan 1, le docteur Kanga Charles, directeur du district sanitaire d’Abobo Est, ainsi que la direction de l’hôpital d’Abobo.
“Deux mots résument le sens de ce projet: merci, mères et enfants”, a déclaré don Dante Carraro, directeur de Médecins avec l’Afrique Cuamm. Il a souligné que sans le soutien constant de l’Italie au renforcement du système de santé ivoirien, ce projet n’aurait pas été possible, mettant également en avant l’importance de la formation du personnel de santé local, rendue possible grâce à la collaboration avec l’université de Padoue. De son côté, Yao Pena a rappelé que la santé maternelle et infantile constitue une priorité pour le gouvernement ivoirien, engagé dans des programmes nationaux visant à améliorer l’accès à des soins de qualité et à réduire la mortalité maternelle et infantile. “Les infrastructures sont essentielles, mais ce sont les ressources humaines qualifiées qui font la difference”, a-t-il déclaré, saluant l’engagement de Cuamm, de l’université de Padoue et de l’État italien. Roberta Ronzitti a enfin souligné la rapidité de mise en œuvre du projet: “Les besoins du district d’Abobo ont été identifiés en 2024 et, d’ici fin 2025, nous sommes déjà pleinement opérationnels sur le terrain. Les progrès réalisés en un an et demi sont très encourageants”.
Abobo Est est un quartier urbain en forte croissance, cœur du district autonome d’Abidjan, où vivent environ 750.000 personnes. En 2024, l’hôpital d’Abobo a enregistré à lui seul quelque 8.000 accouchements, un chiffre destiné à augmenter. C’est dans ce contexte que s’inscrit l’intervention, promue dans le cadre du Plan Mattei, avec le soutien financier du ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale à travers l’Agence italienne pour la coopération au développement.