Ambassadeur d’Italie au Maroc, la diplomatie culturelle est une priorité dans le cadre du Plan Mattei

AGI - La diplomatie culturelle "reste une priorité pour l’ambassade d’Italie au Maroc, dans un cadre qui intègre culture, économie et coopération. Cette approche est cohérente avec la vision du Plan Mattei, qui attribue au bassin méditerranéen et à l’Afrique un rôle central dans la projection internationale de l’Italie". C’est ce qu’a déclaré à l'agence de presse NOVA l’ambassadeur italien à Rabat, Pasquale Salzano. "Les grands événements à visibilité internationale, comme la Coupe d’Afrique des nations, peuvent devenir des occasions concrètes pour renforcer la présence culturelle italienne et promouvoir une image de notre pays fondée sur la qualité, la créativité et la capacité à construire des partenariats équilibrés et durables", souligne le diplomate italien. Selon Salzano, "le sport et l’art sont tous deux des instruments puissants de soft power car ils s’adressent aux sociétés avant même aux institutions". "Ces jours-ci, avec la Coupe d’Afrique des Nations en cours au Maroc, cela est particulièrement évident: les grands événements sportifs deviennent des plateformes d’image, de participation et de confrontation internationale", réaffirme l’ambassadeur italien à Rabat, en précisant que "le parcours qui a conduit le Maroc à accueillir d’abord la Coupe d’Afrique des nations puis, en 2030, la Coupe du monde de football, reflète une stratégie de long terme fondée sur la stabilité, les investissements infrastructurels et la capacité organisationnelle. Dans ce cadre, le sport dialogue naturellement avec la culture, contribuant à projeter l’image d’un pays fiable, ouvert et tourné vers l’avenir, soutenu par des institutions solides et par une vision de continuité garantie par la monarchie".
Dans ce contexte, l’exposition "Arte dal vulcano", explique à Nova l’ambassadeur, "se place naturellement à la croisée de deux anniversaires importants: les 2.500 ans de Naples et le bicentenaire des relations diplomatiques entre l’Italie et le Maroc". L’exposition, inaugurée le 8 décembre à Tanger, présente des œuvres de niveau muséal d’artistes napolitains contemporains, provenant des collections publiques de la ville, et elle est ouverte au public jusqu’au 11 janvier. L’initiative, rappelle Salzano, s’inscrit dans le cadre des activités promues par le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale et par le ministère de la Culture, en collaboration avec le Comité national pour les célébrations des 2 500 ans de Naples.
"Des initiatives culturelles de ce type – poursuit l’ambassadeur – contribuent à renforcer le partenariat entre les deux pays car elles parlent un langage immédiat et partagé, capable de créer des relations durables". "Dans cette perspective, la diplomatie culturelle n’est pas un élément accessoire, mais une composante de plus en plus intégrée de la diplomatie de la croissance, comme l’a confirmé la récente réforme du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, présentée par le ministre Antonio Tajani lors de la Conférence des ambassadeurs d’Italie dans le monde, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2026. Culture, économie et relations politiques concourent ensemble à renforcer la présence internationale de l’Italie et la qualité de ses partenariats", précise le diplomate italien.
Le choix de Tanger, ville symbole de la rencontre entre la Méditerranée, l’Afrique et l’Europe, et du Palais des institutions italiennes comme siège de l’exposition a une forte valeur symbolique. "Ce travail s’inscrit dans l’action du réseau italien dans le pays, articulé autour de l’ambassade d’Italie à Rabat, et composé du consulat général à Casablanca, des consulats honoraires et de l’Institut italien de culture de Rabat. Dans ce cadre, la récente distinction attribuée à l’Institut avec le Prix Mercurio Alato confirme la qualité et l’efficacité de la présence culturelle italienne au Maroc", conclut Salzano.