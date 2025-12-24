En Arabie Saoudite, l’Italie mise sur le rail de luxe pour renforcer sa diplomatie économique

AGI - Avec le lancement de Dream of the Desert, premier train de croisière ferroviaire ultra-luxueux italien en Arabie saoudite, l’Italie ajoute une nouvelle pièce à sa stratégie de projection économique au Moyen-Orient. Le projet, porté par le groupe italien Arsenale en partenariat avec Simest, filiale de la Caisse des dépôts italienne (Cdp), illustre une convergence entre industrie, finance publique et diplomatie économique, dans un contexte de rapprochement accéléré entre Rome et Riyad.
Annoncé le 23 décembre, l’accord repose sur une opération financière structurée mêlant capitaux publics et privés. Arsenale et Simest investiront conjointement 37 millions d’euros en fonds propres, tandis que le Tourism Development Fund saoudien apportera un financement de 35 millions d’euros. L’initiative s’inscrit dans le cadre de l’accord conclu par Arsenale avec Saudi Arabia Railways (SAR) pour l’utilisation du réseau ferroviaire national, et marque l’entrée du groupe italien sur le marché moyen-oriental.
Pour Simest, l’opération revêt une portée particulière. L’entreprise publique italienne participe à hauteur de 15 millions d’euros via la section Infrastructures du Fonds 394/81, un instrument géré en lien avec le ministère italien des affaires étrangères, destiné à soutenir les entreprises engagées dans de grands projets internationaux valorisant les chaînes industrielles nationales. "Cet accord avec un acteur industriel de premier plan comme Arsenale confirme le renforcement du rôle de Simest au service du tissu productif italien", souligne Regina Corradini D’Arienzo, directrice générale de Simest. Selon elle, l’opération permet "d’accroître la compétitivité de nos entreprises engagées dans des projets à forte valeur ajoutée et de favoriser l’expansion du "Made in Italy" sur des marchés stratégiques à fort potentiel, comme l’Arabie saoudite".
Le projet Dream of the Desert est entièrement conçu, fabriqué et aménagé en Italie. Il mobilise plusieurs pôles industriels du groupe Arsenale, notamment à Brindisi et à Bergame, avec Cantieri Ferroviari Italiani (CFI) comme maître d’œuvre. Autour de ce noyau, un réseau de petites et moyennes entreprises italiennes hautement spécialisées intervient dans les domaines du design, de l’ingénierie, de la mécanique avancée, du luxe et de l’hospitalité. "C’est un projet emblématique pour notre groupe et pour l’industrie ferroviaire internationale", affirme Paolo Barletta, directeur général d’Arsenale. "Il valorise les PME italiennes et constitue un modèle pionnier de partenariat public-privé dans le secteur du rail de luxe". Au-delà de sa dimension industrielle, le projet s’inscrit dans une dynamique politique plus large. L’ouverture récente d’un bureau Simest à Riyad et la signature d’un mémorandum d’entente entre Cdp, Simest et la Chambre de commerce italo-arabe témoignent de la volonté italienne de s’ancrer durablement dans l’écosystème économique saoudien, en phase avec les ambitions de diversification portées par la Vision 2030 du royaume.
Sur le plan opérationnel, le train proposera des itinéraires de une à deux nuits, au départ de Riyad vers certaines des destinations les plus emblématiques du pays, comme AlUla, site classé au patrimoine mondial de l’Unesco, ou Hail, jusqu’aux confins de la Jordanie. Les intérieurs ont été confiés à l’architecte et designer Aline Asmar d’Amman, fondatrice du studio Culture in Architecture, connue pour son approche mêlant patrimoine, luxe et narration culturelle. La première voiture a été livrée en septembre 2025, et le lancement commercial est prévu pour la fin de l’année 2026, avec des pré-réservations ouvertes dès novembre 2025. Pour l’Italie, Dream of the Desert ne se limite pas à un produit touristique d’exception: il incarne une stratégie plus large visant à exporter un savoir-faire industriel et culturel, l'excellence du "Made in Italy", en s’appuyant sur des instruments financiers publics pour accompagner les entreprises nationales sur des marchés en pleine transformation.