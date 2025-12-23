La première ministre Meloni lie la paix à la crédibilité militaire et au rôle international de l’Italie

AGI - La présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, réaffirme une vision de la défense nationale qui articule paix, crédibilité militaire et rôle international de l’Italie. Lors d’une visite au Commandement opérationnel interarmées, où elle a adressé ses vœux aux contingents italiens engagés sur les théâtres d’opérations extérieures, la cheffe du gouvernement a fermement rejeté l’idée selon laquelle pacifisme et forces armées seraient des notions antagonistes. "Je n’ai jamais accepté le récit qui oppose l’idée du pacifisme aux forces armées", a déclaré Mme Meloni, soulignant que les mots "guerre" et "paix" se sont imposés avec force dans le quotidien et appellent une réflexion approfondie. La paix, a-t-elle expliqué, est "un bien précieux lorsqu’on la possède" et doit être recherchée par tous les moyens lorsqu’elle vient à manquer — une conscience qui appartient avant tout à ceux qui connaissent la guerre et sont préparés à y faire face.
Dans son intervention, la présidente du Conseil a également revendiqué la stature internationale de l’Italie. "Nous représentons une nation crédible et forte". L’engagement du pays dans les missions à l’étranger, a-t-elle ajouté, dit qui nous sommes et explique pourquoi l’Italie est "sollicitée partout", grâce à sa capacité à conjuguer "compétence et humanité, force et sens de l’engagement". "Nous savons combattre, a-t-elle affirmé, mais nous savons encore mieux ce qu’il faut faire pour éviter d’avoir à combattre".
Giorgia Meloni a ensuite précisé sa conception de la paix comme un équilibre: "La paix n’advient pas spontanément, elle est un équilibre des puissances: la faiblesse invite les agresseurs, la force les dissuade". Dans cette perspective, la crédibilité des forces armées devient un instrument essentiel non pour nourrir les conflits, mais pour les prévenir. Le dialogue et la diplomatie demeurent fondamentaux, a reconnu la cheffe du gouvernement, mais ils doivent reposer sur des "bases solides", construites par le travail quotidien des militaires italiens, fait de sacrifice, de compétence et de courage.
Dans la continuité de ce message, le ministre de la défense, Guido Crosetto, est en visite officielle au Liban, où il rencontre les militaires italiens engagés dans les missions internationales et mène des entretiens institutionnels avec les autorités locales. "C’est un honneur d’apporter mes remerciements personnels et ceux du gouvernement, ainsi que l’accolade symbolique de tous les Italiens, à nos militaires qui passeront ces jours de fête loin de leurs proches, au service du pays", a déclaré M. Crosetto. Cette visite s’inscrit dans le cadre de la contribution italienne à la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL), au sein de laquelle l’Italie continue de jouer un rôle de premier plan. Un engagement qui, selon les mots de Giorgia Meloni et de Guido Crosetto, constitue non seulement un choix de responsabilité internationale, mais aussi l’un des instruments permettant de créer les conditions d’une paix durable.