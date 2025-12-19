En Jordanie un accord avec l'Italie pour équiper 33 hôpitaux en systèmes solaires

AGI - Les ministères jordaniens de l’Énergie et de la Santé ont signé un accord d’exécution portant sur l’installation de systèmes solaires thermiques pour le chauffage de l’eau dans 33 hôpitaux publics. Le projet est financé en grande partie par l’Italie dans le cadre de la coopération bilatérale en matière de transition énergétique, rapporte l’agence de presse jordanienne Petra. D’un montant total de 3,3 millions de dinars jordaniens (environ 4,45 millions d’euros), le programme est financé à hauteur de 90% par le ministère italien de l’Environnement et de la Sécurité énergétique, les 10% restants étant pris en charge par le Jordan Renewable Energy and Energy Efficiency Fund (JREEEF). L’accord, signé en présence de hauts responsables des deux ministères et de représentants des établissements hospitaliers concernés, s’inscrit dans le cadre du programme national jordanien pour l’efficacité énergétique et fait suite à une coopération italo-jordanienne déjà engagée à travers deux projets conjoints dédiés à la promotion de l’énergie solaire thermique dans le pays.
Selon Petra, le projet permettra de remplacer les systèmes traditionnels de chauffage fonctionnant au gaz ou au fioul par des installations solaires thermiques capables de produire environ 217.000 litres d’eau chaude par jour. L’objectif est de réduire les coûts énergétiques des hôpitaux publics, de diminuer le recours aux combustibles fossiles et d’améliorer la durabilité globale des services de santé publics.
Le ministre jordanien de l’Énergie et des Ressources minérales, Saleh Kharabsheh, a qualifié l’initiative de «composante essentielle de la Vision pour la modernisation économique », visant à élargir l’utilisation des énergies propres et à renforcer la sécurité énergétique nationale en réduisant la dépendance aux combustibles importés. Le ministre de la Santé, Ibrahim Badour, a pour sa part souligné l’importance stratégique de l’accord pour la qualité des services hospitaliers, notamment dans les secteurs à forte consommation d’eau chaude tels que les blanchisseries, les blocs opératoires et les services de stérilisation. Selon la direction exécutive du JREEEF, la mise en œuvre du projet se fera en trois phases: une première installation dans neuf hôpitaux, suivie de quinze autres, puis de neuf établissements supplémentaires. Le fonds a également annoncé que le programme comprendra la formation de techniciens locaux afin d’assurer la maintenance et la performance des installations sur le long terme.
Les autorités jordaniennes estiment que le projet générera des économies annuelles d’environ 300.000 dinars (près de 400.000 euros) et contribuera à réduire les émissions de dioxyde de carbone d’environ un mégatonne par an, en cohérence avec les objectifs nationaux de transition vers des modèles énergétiques plus propres et l’essor des énergies renouvelables. Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large de développement des énergies renouvelables en Jordanie. En mai dernier, le ministre Kharabsheh a lancé un programme national de subventions pour l’installation de systèmes solaires thermiques et photovoltaïques dans le secteur résidentiel, visant à équiper 12.000 foyers à faible revenu et à accroître la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique du pays. L’ensemble de ces mesures reflète les efforts de la Jordanie pour réduire sa dépendance aux importations de combustibles fossiles et diversifier ses sources d’approvisionnement énergétique, conformément à sa vision nationale en matière d’efficacité énergétique et de durabilité environnementale.