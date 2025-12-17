Un nouveau centre d'excellence pour la formation et la coopération internationale ouvre ses portes à Florence

AGI - Un Centre d'excellence italien pour la formation multidisciplinaire sera créé à Florence, dans l'édifice historique de l'ancien Institut agronomique d'outre-mer (IAO). Son objectif est de soutenir l'internationalisation des entreprises et de renforcer la coopération au développement. Ce Centre, créé à l'initiative du ministre des Affaires étrangères, Antonio Tajani, sera conçu comme un outil stratégique pour accompagner les entreprises italiennes, notamment les PME, sur les marchés étrangers, notamment en renforçant les filières de migration régulière répondant aux besoins du système productif national. Il contribuera également à la stabilité des pays partenaires et à la formation de la main-d'œuvre qualifiée, en lien avec les projets du Plan Mattei pour l'Afrique.
En accord avec le vice-ministre du Développement, Edmondo Cirielli, cette initiative sera mise en œuvre par le biais de partenariats public-privé et en collaboration avec des organisations internationales basées en Italie, telles que le Centre international de formation de l'OIT à Turin. Les activités du Centre se concentreront sur plusieurs domaines stratégiques. Premièrement, la formation d'experts en internationalisation, notamment de responsables export, qui permettra de renforcer la présence des entreprises italiennes sur les marchés étrangers grâce à des compétences en gestion des exportations, en relations commerciales et en accès aux instruments financiers. Un autre axe prioritaire sera la gestion durable des ressources en eau, une priorité de l'action internationale italienne et un élément central du Plan Mattei pour l'Afrique.
Ce cadre inclut également les événements internationaux dans lesquels l'Italie jouera un rôle clé en 2026, avec l'organisation de la Réunion ministérielle de l'Union pour la Méditerranée sur l'eau et du Forum euro-méditerranéen sur l'eau. Le Centre renforcera également les chaînes de valeur agroalimentaires, un secteur d'excellence pour l'économie italienne et un pilier de la coopération au développement, en particulier en matière de sécurité alimentaire. Une action qui sera réalisée en synergie avec le Pôle alimentaire des Nations Unies à Rome et avec les initiatives promues par l'Italie au sein du G7 et du G20. Cette nouvelle structure sera flexible et pourra étendre son champ d'action à d'autres secteurs stratégiques au fil du temps, consolidant ainsi le rôle de l'Italie sur la scène internationale en tant qu'acteur majeur de la croissance, du développement durable et de la coopération.