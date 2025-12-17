Maroc-Italie: ambassadeur Salzano, la coopération économique est 'de plus en plus dynamique'

AGI - Le Maroc représente aujourd’hui "un partenaire stratégique pour l’internationalisation des entreprises italiennes, dans un contexte de coopération économique de plus en plus solide et dynamique". C’est ce qu’a déclaré l’ambassadeur d’Italie à Rabat, Pasquale Salzano, lors de son intervention, ces derniers jours, au Custom Executive Programme de la Luiss Business School – Simest. Le programme de formation a favorisé un échange approfondi sur les opportunités qu’offre le Royaume aux entreprises italiennes, dans un contexte de marché en forte croissance et de plus en plus stratégique sur le plan international. L’ambassadeur a mis en avant la "position géographique stratégique" du Maroc pour l’internationalisation des entreprises italiennes, en approfondissant ses dimensions économique, politique et géopolitique, avec une attention particulière portée à la stabilité institutionnelle comme "facteur déterminant dans les choix d’investissement".
Salzano a également abordé le lien entre diplomatie économique et stratégies d’entreprise, en illustrant le fonctionnement du 'Sistema Italia' dans le pays nord-africain et le rôle coordonné de l’ambassade, de la Caisse des dépôts et des prêts (Cdp), de Sace, de Simest et de l’Agence Ice dans l’accompagnement des entreprises italiennes, notamment dans le cadre du Plan Mattei et, plus largement, des politiques italiennes de projection économique vers l’Afrique. Les principaux secteurs productifs du Royaume comprennent le tourisme et l’industrie, en croissance avec une attention particulière portée aux segments manufacturier, automobile, aérospatial, textile et agroalimentaire (indice de la production industrielle en hausse de +5,4 % à la fin de 2024). La présence du pôle industriel marocain constitue un élément distinctif dans la région, également favorisé par la stabilité politique. Salzano a souligné le rôle du Maroc comme "plateforme régionale entre la Méditerranée, l’Atlantique et l’Afrique", mettant en évidence l’importance des pôles logistiques, industriels et des chaînes de valeur régionales, et le fait que ce contexte rende le pays "particulièrement accessible aussi aux petites et moyennes entreprises, permettant des parcours d’internationalisation progressifs et durables".
Selon l’Export Opportunity Index et l’Investment Opportunity Index de Sace, le Maroc est le pays offrant les meilleures opportunités pour les exportations et les investissements italiens sur le continent africain. Les relations commerciales et économiques entre l’Italie et le Maroc sont solides et en croissance, caractérisées par une coopération bilatérale dynamique. D’après les données de l’Observatoire économique du ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale (Maeci), les échanges bilatéraux demeurent positifs, avec une croissance de 5,5 % en 2024, pour une valeur record de cinq milliards d’euros (contre 2,75 milliards en 2020). Le Royaume est le quatrième marché des exportations italiennes en Afrique (après la Tunisie, l’Algérie et l’Égypte), et l’Italie est le troisième partenaire européen du Maroc et le sixième au niveau mondial (après l’Espagne, la France, la Chine, les États-Unis et la Turquie). Les principaux produits italiens exportés restent les produits issus du raffinage du pétrole (16,8 %), les machines à usage général (6,3 %), les textiles (5,5 %) et les machines à usages spéciaux (4,8 %).