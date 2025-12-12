Migrants: grâce aux couloirs humanitaires 122 réfugiés sont arrivés en Italie depuis la Libye

AGI - Hier, 122 réfugiés – dont plus de la moitié sont mineurs – sont arrivés au Terminal 5 de l’aéroport de Rome Fiumicino dans le cadre des couloirs humanitaires promus par le système italien d’accueil. Le vol, en provenance de Libye, a été organisé par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR). À leur arrivée, ils ont été accueillis par des volontaires d’organisations de la société civile, des représentants de la société Aéroports de Rome (AdR) et des fonctionnaires de la Préfecture de Rome, ainsi que par Pierfrancesco Sacco, ministre plénipotentiaire de la Direction générale des Italiens à l’étranger et des Politiques migratoires du ministère des Affaires étrangères;
Marco Impagliazzo, président de la Communauté de Sant’Egidio; Filippo Ungaro, porte-parole italien du HCR;
Valentina Itri, coordinatrice du bureau immigration de l’Association récréative et culturelle italienne (Arci).
La "diplomatie de l’accueil" est "l’un des nombreux visages de notre action internationale, aux côtés de la diplomatie commerciale, sportive et culturelle", a déclaré Pierfrancesco Sacco. Il a rappelé que le système italien de "diplomatie de l’accueil, de la rencontre et de la médiation" est un modèle "bien rodé" et fonctionne grâce à la collaboration "avec le ministère de l’Intérieur, le HCR, l’OIM et les extraordinaires réalités de la société civile italienne comme la Communauté de Sant’Egidio". De son côté, Marco Impagliazzo a rassuré les réfugiés: l’Italie, "maison de paix", sera "heureuse" de les accueillir. Il leur a demandé deux choses: "Apprenez tout de suite la langue italienne, car celui qui parle la langue entre immédiatement dans les dynamiques du pays. Ensuite, je vous demande de vivre dans le respect des citoyens italiens et dans le respect de nos lois".
Valentina Itri a salué le résultat obtenu grâce aux couloirs humanitaires, en liant son intervention à la Journée internationale des droits de l’homme (célébrée le 10 décembre): "À la veille de la Journée mondiale des droits humains, nous réaffirmons aujourd’hui que parvenir en Italie et en Europe de manière sûre est un droit. Nous sommes convaincus que vous aurez ici un avenir plus prospère", a-t-elle observé, qualifiant d’"injuste" le fait que de nombreuses personnes "doivent risquer leur vie pour atteindre un lieu sûr".
Filippo Ungaro (HCR) a cité des chiffres sur la situation mondiale des réfugiés et s’est dit attristé par le faible nombre de réinstallations cette année: "Dans le monde, il y a environ 2,8 millions de réfugiés, mais seulement 8% d’entre eux ont été réinstallés cette année. Grâce aux couloirs humanitaires, l’Italie a réussi à faire venir plus de 2.000 personnes depuis 2017. Le système italien (organisations et institutions) apporte une réponse concrète et importante. Il faudrait beaucoup plus de voies légales de ce type dans le monde", a-t-il expliqué. L’arrivée des 122 réfugiés a été rendue possible par le protocole signé en décembre 2023 entre le ministère de l’Intérieur, le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, le HCR, Arci et la Communauté de Sant’Egidio. Ce protocole a permis jusqu’à présent l’arrivée en sécurité de 659 personnes. Originaire du Soudan, du Soudan du Sud et d’Érythrée, les réfugiés seront accueillis dans différentes régions italiennes par la Communauté de Sant’Egidio (53 personnes), Arci (30 personnes) et par le Système d’accueil et d’intégration – SAI (39 personnes).