La visite du président Chapo à Rome renforce le partenariat entre l'Italie et le Mozambique

AGI - Une Table ronde d'affaires Italie-Mozambique s'est tenue aujourd'hui à Rome, à l'hôtel Westin Excelsior, dans le cadre de la visite du président mozambicain Daniel Chapo en Italie. L'objectif est d'impliquer les entreprises italiennes dans le plan de développement du Mozambique et de les inciter à investir dans divers secteurs, de l'énergie à l'ingénierie, du BTP à la logistique, des technologies à l'agroalimentaire, afin de contribuer à la diversification de l'économie mozambicaine. La table ronde a été organisée par la Chambre de commerce Mozambique-Italie (CCMI), en collaboration avec l'ambassade de la République du Mozambique à Rome et la Confindustria Assafrica e Mediterraneo.
Lors de l'ouverture de la réunion, le président Chapo a déclaré que le Mozambique était entré dans une nouvelle phase de développement fondée sur la stabilité budgétaire, la modernisation économique, la simplification du climat des affaires, les réformes économiques et le développement du secteur privé. L'Italie peut jouer un rôle de premier plan pour soutenir ce processus. "Aujourd'hui, nous inaugurons une nouvelle étape dans les relations bilatérales, en cette année qui marque le 50e anniversaire d'une amitié sincère entre nos deux pays. Depuis la lutte de libération nationale, l'Italie a toujours été solidaire du Mozambique. Dans les moments difficiles, votre pays a été à nos côtés, témoignant d'une solidarité que le peuple mozambicain n'oubliera jamais", a déclaré M. Chapo, rappelant que c'est à Rome, en 1991, que les accords de paix ont été signés, mettant fin à seize années de guerre civile. "Depuis lors, Rome est le symbole de notre renaissance, et être ici aujourd'hui signifie poursuivre cette histoire", a-t-il ajouté. "Le Mozambique est ouvert aux investissements du secteur privé. Notre développement n'est pas le fruit de l'improvisation, mais repose sur une vision claire, pragmatique et axée sur les résultats. L'objectif est de diversifier l'économie et de créer des opportunités pour les PME", a déclaré le chef de l'État mozambicain, soulignant également l'importance de créer des infrastructures modernes et inclusives et de valoriser le capital humain.
Comme l'a souligné le sous-secrétaire Silli, l'Italie considère le renforcement de son partenariat avec le Mozambique comme stratégique, notamment dans le cadre du Plan Mattei, pour lequel Maputo est un pays prioritaire. "Le partenariat entre l'Italie et le Mozambique repose déjà sur des bases solides, mais le potentiel que nous pouvons encore exploiter est immense. Nous souhaitons soutenir les entreprises italiennes au Mozambique, favoriser le développement de l'industrie mozambicaine et promouvoir une croissance locale inclusive", a déclaré M. Silli, notant qu'après un recul en 2023, les échanges commerciaux ont renoué avec la croissance et ont dépassé 424 millions d'euros au cours des huit premiers mois de l'année, soit une hausse de 20 %, et les investissements directs s'élèvent à près de 200 millions d'euros. M. Silli a ensuite annoncé qu'un nouvel accord-cadre de coopération entre les deux pays est en cours de finalisation.
Des représentants de 26 des plus grandes entreprises italiennes des secteurs de l'énergie, de l'ingénierie, de la construction, de la logistique, des technologies, de l'agroalimentaire et de l'innovation ont participé à la table ronde, où ils ont partagé leurs expériences. Parmi les participants figuraient Cassa Depositi e Prestiti, Leonardo, Fincantieri, Saipem, ainsi que d'autres grands groupes privés tels que Webuild, CMC, Renco, Bonatti et Inalca. Des représentants de la compagnie énergétique nationale ENH et de l'Agence de régulation de l'énergie étaient présents du côté mozambicain. Aujourd'hui, le Mozambique est une destination majeure pour les investissements italiens en Afrique. Des entreprises comme Eni et Saipem ont joué un rôle clé dans le secteur énergétique mozambicain, notamment dans le cadre du projet Coral Norte FLNG, dont l'investissement total dépasse 7,2 milliards de dollars. D'autres grandes entreprises italiennes – Baker Hughes, Renco, CMC Ravenna, Inalca, Ecolibri et Donelli – opèrent dans des secteurs tels que l'énergie, la construction, l'agroalimentaire, la logistique, les technologies durables et les projets à fort impact socio-économique.