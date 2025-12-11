L’Égypte et l’Italie collaborent pour une agriculture durable

AGI - La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et le gouvernement italien ont signé mardi un accord visant à accompagner la transition de l’agriculture égyptienne vers des modèles plus durables. Rome apporte une contribution de 5 millions d’euros au premier programme pilote de la BERD consacré à l’agriculture durable en Égypte, annonce l’institution dans un communiqué.
La signature s’est tenue à l’ambassade d’Italie au Caire, en présence de l’ambassadeur Agostino Palese et du vice-président de la BERD chargé du secteur bancaire, Matteo Patrone. Le dispositif soutiendra l’innovation verte dans le secteur agricole, en particulier au sein des petites et moyennes entreprises (PME), en facilitant l’accès à des financements dédiés, à des technologies propres et à une assistance technique spécialisée.
L’initiative entend répondre aux défis structurels qui pèsent sur l’agriculture égyptienne: exposition accrue aux effets du changement climatique, pénurie chronique d’eau, coûts initiaux élevés des investissements durables et réticence persistante du système bancaire à financer des projets verts. Le programme prévoit l’octroi de prêts via des institutions financières locales, assortis d’incitations conditionnées à la vérification des bénéfices environnementaux des projets. Selon M. Patrone, le soutien italien permettra de "renforcer la résilience et la compétitivité des PME égyptiennes" en favorisant de meilleures pratiques environnementales et la diffusion de technologies agricoles innovantes.
Le projet s’inscrit dans la stratégie de la BERD en Égypte, centrée sur le développement du secteur privé et la transition écologique. Il s'inscrit de façon cohérente dans le sillage des priorités du Plan Mattei, la stratégie du gouvernement italien en Afrique, qui vise à soutenir la sécurité alimentaire, les investissements agricoles et la résilience climatique en Afrique du Nord. L’ambassadeur Palese a qualifié le programme de "maillon essentiel du soutien italien au secteur privé égyptien", mettant en avant la complémentarité entre agritech, durabilité et partenariats industriels. Depuis 2012, la BERD a investi plus de 13,8 milliards d’euros dans 209 projets à travers le pays.
L’Égypte, identifiée comme l’un des États prioritaires du Plan Mattei, engage par ailleurs des réformes structurelles pour attirer davantage d’investissements étrangers et renforcer le secteur privé, conformément aux orientations de l’Union européenne et du Fonds monétaire international. L’objectif affiché est de stabiliser l’économie, les finances publiques et la monnaie nationale d’ici à 2030. Dans ce contexte, la coopération italo-égyptienne se renforce autour de projets agro-industriels situés notamment dans la région d’Alexandrie. Ces programmes prévoient des investissements dans les technologies agricoles, les semences, la mécanisation et la formation professionnelle, afin d’encourager de nouvelles pratiques culturales et d’améliorer l’adaptation du secteur aux chocs climatiques.