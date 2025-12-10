L’Unesco reconnaît la cuisine italienne comme patrimoine immatériel de l’humanité

AGI - La cuisine italienne est désormais inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Cette décision a été prise aujourd'hui à l'unanimité par le Comité intergouvernemental de l'UNESCO, l'agence des Nations Unies chargée de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel mondial, qui comprend les pratiques, les expériences et les techniques que les communautés reconnaissent comme faisant partie intégrante de leur identité. Il s’agit d’une proclamation qui couronne un long processus mené par le gouvernement italien pour reconnaître officiellement la valeur et la qualité d'une cuisine de renommée internationale.
Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a qualifié cette journée de “grand jour pour l'Italie”, soulignant que l'inscription de la cuisine italienne sur la prestigieuse liste de l'UNESCO témoigne de la reconnaissance d'une vision et de l'impact de notre savoir-faire. “Il ne suffit pas de savoir préparer des mets délicats: l'UNESCO a aujourd'hui reconnu une valeur et un savoir-faire qui ont un impact dans de nombreux domaines, de la santé au climat”, a-t-il déclaré, insistant sur le fait que le régime méditerranéen est étudié dans le monde entier. Dans son discours, le ministre a également remercié “tous les amis et les délégations” qui ont soutenu la candidature de la cuisine italienne à l'UNESCO, ainsi que les ambassades et consulats à l'étranger pour leurs efforts de promotion. “C'est grâce à un travail d'équipe exceptionnel que nous avons réussi, et ce résultat nous encourage à redoubler d'efforts”, a déclaré Tajani, rappelant que “chaque recette de notre cuisine reflète son terroir, promeut une alimentation méditerranéenne durable et équilibrée, est une source d'innovation et un formidable moteur de croissance et de prospérité”.
Dans un message vidéo diffusé à l'occasion de la conférence à New Delhi, la Première ministre Giorgia Meloni a souligné que l'Italie est le premier pays à recevoir cette distinction, “qui honore qui nous sommes et notre identité”. “Pour nous, les Italiens, la cuisine n'est pas qu'une simple question de nourriture ou de recettes. C'est bien plus: c'est une culture, une tradition, un travail, une richesse”, a déclaré Meloni, insistant sur le fait que la cuisine italienne “préserve un héritage millénaire transmis de génération en génération, enrichi par l'excellence de nos producteurs et sublimé par le talent de nos chefs”. “Notre cuisine est issue de filières agricoles alliant qualité et durabilité”, a insisté la Première ministre, rappelant que l’Italie exporte “déjà 70 milliards d'euros de produits agroalimentaires” et que “nous sommes la première économie européenne en termes de valeur ajoutée agricole”. Pour Meloni, ce blason “donnera à l'économie italienne un élan décisif pour atteindre de nouveaux objectifs”.
Le gouvernement italien a sans doute cru en ce projet et a œuvré pour y parvenir, cependant - souligne Meloni - “c’est un jeu que nous n’avons pas joué seuls, mais un défi que nous avons relevé ensemble avec le peuple italien, avec nos compatriotes à l’étranger, avec tous ceux qui, à travers le monde, aiment notre culture, notre identité et notre mode de vie”. Pour le ministre de la Culture, Alessandro Giuli, l'inscription de la cuisine italienne sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité représente “une reconnaissance et une valorisation d'un patrimoine collectif qui témoigne de nos racines, de notre identité, de nos communautés et de la biodiversité de nos territoires”. Le ministre a évoqué “une réalisation historique”: “ce n'est pas un plat isolé qui est protégé, mais tout le système culinaire italien, appréhendé comme un patrimoine vivant, constitué de pratiques, de rituels, du respect des saisons et de la transmission intergénérationnelle des savoirs”, a-t-il souligné. Grâce à cette reconnaissance, la cuisine italienne entre officiellement au patrimoine culturel immatériel de l'humanité, “confirmant sa valeur identitaire, culturelle et sociale, ainsi que son rôle dans la construction d'une mémoire collective partagée”, a ajouté le ministre. Le fait de manger ensemble, d’ailleurs, est déjà un rituel qui exprime la richesse de la cuisine italienne et un reflet de notre communauté toute entière, a-t-il conclu.