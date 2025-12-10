AGI- Présence record de l’Italie au Doha Forum 2025, plateforme internationale dédiée au dialogue sur la politique étrangère et la gouvernance mondiale, qui en est cette année à sa 23ᵉ édition. L’événement, qui s’est tenu les 6, 7 et 8 décembre, a enregistré une participation sans précédent, avec plus de 5.000 personnes au total et une contribution significative de notre pays. La sous-secrétaire d’État aux Affaires étrangères, Maria Tripodi, est intervenue en ouverture du panel "Qatar–Italy Policy Dialogue: strengthening ties amid shared challenges". L'ambassadeur d’Italie au Qatar, Paolo Toschi, l’envoyé spécial du ministère italien des Affaires étrangères pour la Syrie, Gianfranco Petruzzella, et Majed al Ansari, porte-parole du Premier ministre et du ministre qatarien des Affaires étrangères ont également participé au débat, qui a souligné l’importance de la coordination politique entre Doha et Rome ainsi que les perspectives stratégiques communes en matière de croissance et d’innovation.
Au nom du Parlement italien, Salvatore Caiata, président du Groupe interparlementaire d’amitié Italie–Golfe a également pris part au Doha Forum 2025 ainsi que des membres de la IIIᵉ Commission (Affaires étrangères), outre la sénatrice Susanna Donatella Campione, première signataire du projet de loi S.1135 introduisant le délit de violence sexuelle contre les femmes, dans le cadre d’un conflit armé, comme arme de guerre. La contribution des principaux think tanks italiens – IAI, ISPI et Med-Or – a été particulièrement remarquable: ils étaient représentés, entre autres, par Paolo Magri, Nathalie Tocci et Maria Fantappié.
Les analyses ont porté sur la sécurité régionale, les transitions énergétiques, les investissements et la stabilité en Méditerranée. Le panel a confirmé le rôle croissant du partenariat Italie–Qatar face aux défis communs et dans la promotion d’un dialogue stratégique. Parmi les nombreux entretiens politiques auxquels a participé la sous-secrétaire Tripodi en marge du Forum figurent ceux avec le ministre d’État aux Affaires étrangères du Qatar, Mohammed al Khulaifi, et avec cheikha Mayassa bint Hamad Al Thani, sœur de l’émir et figure de référence du paysage culturel mondial. La rencontre avec Mayassa a notamment permis de lancer la première mission archéologique italienne au Qatar, dirigée par le professeur Marco Ramazzotti de l’Université La Sapienza et financée également par le ministère italien des Affaires étrangères: les fouilles ont commencé le mois dernier dans le nord du pays. La sénatrice Campione a rencontré la vice-présidente de l’Assemblée consultative qatarie (Conseil de la Choura), Hamda bint Hassan al Sulaiti. Salvatore Caiata a enfin participé à un symposium organisé par Fincantieri et son partenaire industriel qatarien Milaha sur la défense sous-marine