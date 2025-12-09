La Tunisie confirme son statut de destination phare pour les fêtes de fin d'année

AGI - La Tunisie confirme sa position parmi les destinations les plus dynamiques du bassin méditerranéen pour les fêtes de Noël 2025 et du Nouvel An 2026, grâce à un climat doux, des prix compétitifs et une offre touristique diversifiée. L’intérêt des voyageurs européens, notamment italiens, continue de croître, porté par les stations côtières – Tunis, Carthage, Sidi Bou Saïd, Djerba, Hammamet, Sousse – ainsi que par le regain du tourisme saharien à Tozeur. Le secteur des croisières connaît un fort rebond. Selon Leonardo Massa, vice-président de MSC Croisières, MSC Splendida débarquera 4.000 passagers à La Goulette à Noël et autant à Nouvel An. En 2025, les navires MSC auront effectué 42 escales en Tunisie, pour près de 200.000 passagers. En 2026, trois navires assureront 43 escales tout au long de l’année. Les excursions incluent la visite de Tunis, Carthage et Sidi Bou Saïd, ainsi que des activités balnéaires ou sportives.
Costa Crociere renforce également sa présence. À partir du 20 décembre, Costa Smeralda proposera des départs hebdomadaires de Savone incluant Tunis. Les croisiéristes pourront célébrer Noël et le Nouvel An dans la capitale, entre Médina, mer et patrimoine. Itinéraires spéciaux et expériences immersives – visites culturelles, ateliers de cuisine, excursions en 4×4 – seront proposés en 2026, confirmant le rôle stratégique de la Tunisie dans les croisières hivernales. Selon la professeure Antonella Coralini (Université de Bologne), la Tunisie offre aux visiteurs d’une demi-journée ou d’une journée des sites archéologiques d’exception: Carthage, Oudna, Thuburbo Maius, Utique, ainsi que Bulla Regia et Simitthus pour les excursions plus longues.
La Tunisie consolide son statut de destination "quatre saisons". Les recettes touristiques ont augmenté de 6,8%, atteignant 7,5 milliards de dinars fin novembre 2025, selon la Banque centrale. Le pays, qui devrait accueillir 11 millions de touristes cette année, figure parmi les 25 meilleures destinations mondiales 2026 de Lonely Planet. Sur le plan du transport aérien, les compagnies enregistrent une forte demande. Domenico Bianco souligne les bons résultats sur les 14 vols hebdomadaires entre Rome et la Tunisie. La compagnie aérienne Tunisair a le plus vaste réseau de l’Italie vers la Tunisie et viceversa avec des vols reliant l’aéroport de Tunis Carthage avec Rome, Milan, Bologne et Venise.
Selon Nedra Lajili, représentante de la compagnie Tunisienne pour l’Italie, grâce à son hub Tunis-Carthage, "Tunisair propose également des correspondances pratiques vers Djerba et Tozeur qui permettent aux voyageurs de découvrir les richesses et les magies de l’intérieur de la Tunisie ainsi que de son magnifique désert". Le programme des vols se développe avec 16 vols par semaine en hiver, qui seront renforcés au cours de l’été 2026 pour arriver à 20 vols par semaine. Les promotions tarifaires vont continuer, surtout pendant les périodes hors vacances scolaires, et permettent aux voyageurs de réserver leur voyage à l’avance à d’excellents tarifs.