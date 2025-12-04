Italie-Libye: à Rome lancement des travaux du Groupe technique pour débloquer paiements et procédures

AGI - La Table technique Italie-Libye consacrée à la conformité, à la juridiction et aux systèmes de paiement a été inaugurée hier au siège d’Unioncamere, à Rome. L’initiative, promue par la Chambre de commerce italo-libyenne avec le soutien de l’ambassade d’Italie à Tripoli, vise à créer un cadre plus stable et prévisible pour les entreprises, en s’attaquant aux difficultés qui, depuis des années, freinent l’activité économique entre les deux pays. En ouverture, l’ambassadeur d’Italie à Tripoli, Gianluca Alberini, est intervenu en visioconférence, exprimant le plein soutien de l’ambassade à ce processus jugé stratégique pour renforcer la coopération économique bilatérale. La réunion a rassemblé les principaux organismes institutionnels compétents – dont le ministère de l’Économie, l’Agence des douanes, l’Agence des impôts, la Banque d’Italie et le ministère des Affaires étrangères – confirmant une approche coordonnée au niveau du système-pays. "Institutions et entreprises qui travaillent ensemble dans un cadre commun: c’est la méthode que nous entendons proposer également à la partie libyenne, car les parcours solides se construisent en unissant les forces", a déclaré le président de la Chambre de commerce italo-libyenne, Nicola Colicchi.
La Table technique est née pour intervenir sur un ensemble de nœuds structurels: difficultés dans les paiements internationaux, incertitudes juridictionnelles, application des normes anti-blanchiment, désalignements douaniers, gestion documentaire. Autant de questions qui affectent directement la capacité des entreprises italiennes à opérer en Libye et qui, dans de nombreux cas, ont ralenti les échanges malgré une demande croissante de compétences italiennes sur le marché libyen. La réunion a également défini une première feuille de route. Elle prévoit la collecte et la systématisation des meilleures pratiques italiennes en matière de conformité, contrôles, paiements, traçabilité et procédures douanières. Ces documents seront mis immédiatement à la disposition des entreprises et, dans une phase ultérieure, partagés avec les institutions libyennes afin de faciliter un alignement réglementaire progressif.
Selon le coordinateur de la Table, l’avocat Angelo Argento, ce parcours représente une opportunité plus large: l’harmonisation normative et procédurale, en plus de favoriser les relations économiques avec l’Italie, améliorera la capacité de la Libye à interagir avec l’Europe et les partenaires internationaux, soutenant son intégration dans les flux mondiaux et contribuant à la diversification de son économie. L’ensemble des acteurs impliqués commencera maintenant la préparation de la première compilation officielle de bonnes pratiques, qui sera présentée à la partie libyenne dans les prochaines semaines. Une étape qui marquera l’ouverture concrète de la phase bilatérale du projet et qui vise à créer un environnement opérationnel plus stable, clair et favorable pour ceux qui travaillent – ou souhaitent revenir travailler – sur le marché libyen.