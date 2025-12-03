Mauritanie : l’Italie envoie sa première ambassadrice à Nouakchott et vise un partenariat stratégique

AGI - Avec l’arrivée à Nouakchott de la nouvelle ambassadrice d’Italie, Paola Maria Cristina Russo, s’ouvre une phase plus structurée et ambitieuse des relations entre Rome et la Mauritanie, pays considéré comme « ami et prioritaire » dans la politique africaine du gouvernement italien. La diplomate – en poste auparavant au Sénégal, en Allemagne, au Maroc et en Suisse – dirigera une représentation inaugurée il y a quelques semaines par le ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani, accompagné du ministre de l’Intérieur Matteo Piantedosi, lors d’une mission en Afrique de l’Ouest qui a confirmé la place stratégique de la Mauritanie dans le Plan Mattei pour le développement du continent africain. « Honorée de représenter l’Italie en Mauritanie : un pays ami, clé dans une zone prioritaire pour l’Italie. Je suis prête à renforcer davantage notre projection économique et nos relations bilatérales à 360 degrés », a déclaré la première diplomate italienne résidente à Nouakchott.
L’ouverture de l’ambassade – la quatrième au Sahel ces dix dernières années après celles du Niger, du Burkina Faso et du Mali – constitue un signal politique fort. Le pays dirigé par le président Mohamed Ould Ghazouani est en effet considéré par Rome comme un pilier de stabilité dans une région traversée par des crises profondes. Contrairement au Mali, au Burkina Faso et au Niger, confrontés à la combinaison de putschs militaires, insurrections jihadistes et retrait de missions internationales, la Mauritanie se distingue par un équilibre institutionnel qui résiste aux chocs régionaux. Les flux de réfugiés en provenance du Mali continuent toutefois d’augmenter, comme le montrent les données récentes du HCR : plus de 300 000 personnes sont aujourd’hui accueillies dans le pays, dont de nouveaux arrivants venant de la région de Tombouctou sous forte pression jihadiste. Nouakchott demeure ainsi un bastion sécuritaire dans un Sahel profondément instable.
In #Mauritania ho inaugurato la nuova Ambasciata d’Italia a #Nouakchott, alla presenza del Ministro dell’Economia e dello Sviluppo. Un altro passo concreto del Governo per rafforzare la collaborazione con quest’area strategica dell’Africa e rafforzarne lo sviluppo tramite la… pic.twitter.com/NTklSO63Cx— Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) October 29, 2025
La position géographique unique de la Mauritanie en fait également un carrefour des routes migratoires atlantiques : de là partent les flux qui atteignent les Canaries puis l’Espagne, un dossier sur lequel Rome coopère de plus en più étroitement avec les autorités mauritaniennes afin de renforcer les contrôles et de soutenir le développement des communautés locales. Sur le plan diplomatique, le pays est un acteur essentiel dans le dossier du Sahara occidental. Ce n’est pas un hasard si l’envoyé de l’ONU, Staffan de Mistura, a de nouveau inclus la Mauritanie dans les consultations régionales visant à débloquer une crise gelée depuis des décennies – un rôle que Rome juge déterminant dans les équilibres entre Maroc, Polisario et Algérie.
La visite de Tajani à Nouakchott, en octobre dernier, a donné une impulsion au dossier économique : le ministre a réaffirmato la volonté italienne de construire un partenariat équitable et équilibrato, en ligne avec le Plan Mattei, et de soutenir la présence des entreprises italiennes dans des secteurs clés tels que l’énergie, les infrastructures, la pêche et la logistique. L’ambassade servira désormais de plateforme permanente pour accompagner ce nouvel élan. Les données commerciales confirment d’ailleurs une dynamique positive : entre janvier et juillet 2025, les échanges ont atteint 113 millions d’euros, en hausse de 18 % sur un an. Les importations italiennes – 98 millions d’euros – sont dominées par les minerais ferreux, le gaz naturel et les produits halieutiques. L’exportation italienne vers la Mauritanie s’établit à 15 millions d’euros, principalement en machines et équipements industriels. L’Italie reste l’un des cinq premiers clients de Nouakchott, tandis que la Mauritanie demeure un fournisseur important de matières premières pour l’industrie italienne.
Cette dynamique devrait encore s’intensifier avec le lancement, en janvier 2025, de l’extraction gazière du grand gisement offshore GTA – Greater Tortue Ahmeyim, développé par BP et Kosmos à la frontière entre Sénégal et Mauritanie. Le projet – appelé à faire du pays un des principaux exportateurs régionaux de GNL – ouvre de nouvelles perspectives tant pour la croissance mauritanienne que pour la sécurité énergétique européenne. Avec la prise de fonctions de l’ambassadrice Russo, les relations entre l’Italie et la Mauritanie entrent ainsi dans une phase plus dense, portée par un cadre politique stable, de nouvelles opportunités économiques et une convergence stratégique de plus en plus nette sur la sécurité, les migrations et le développement durable. Un dossier qui restera, dans les prochains mois, au cœur de l’agenda africain de Rome.