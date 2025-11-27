Le ministre Tajani à Riyad, le partenariat avec l'Arabie Saoudite regarde vers le futur

AGI - La visite éclair du ministre des Affaires étrangères, Antonio Tajani, à Riyad, a été consacrée au renforcement de la coopération économique et stratégique entre Rome et Riyad, avec la signature de 25 nouveaux accords dans de nombreux secteurs. "Ce fut une journée exceptionnelle : jamais auparavant un forum d'affaires n'avait réuni autant d'entreprises des deux pays. Il ne s'agit pas de vaines paroles, mais la confirmation d'une formidable opportunité de collaboration bilatérale pour la mise en œuvre du programme Vision 2030 et de grands projets tels que l'Expo 2030 et la Coupe du Monde de la FIFA 2034", a déclaré M. Tajani lors de la clôture du Forum d'Affaires Italie-Arabie Saoudite. "La collaboration est essentielle entre nos gouvernements et institutions, et dans le secteur privé, avec les grandes entreprises italiennes, fleurons du Made in Italy, et avec les Pme. A de nombreux égard, l'événement a représenté un véritable "tournant opérationnel", a souligné le vice-président du Conseil italien.
Le ministre saoudien des Investissements, Khalid Al Falih, a mis en avant la solidité des relations entre son pays et l'Italie, "une amitié fondée sur la confiance depuis plus de 90 ans", et il a appelé à "approfondir et élargir les projets en cours et la coopération dans les secteurs clés, notamment l'énergie". L'Arabie Saoudite, pays prioritaire du Plan d'action pour les exportations italiennes vers les marchés hors UE à fort potentiel, est le deuxième marché pour les exportations italiennes au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Les chiffres confirment une tendance positive: au cours des cinq dernières années, les échanges bilatéraux ont progressé de 67% et, depuis 2022, en moyenne les exportations italiennes ont augmenté de près de 20% chaque année, avec une croissance en hausse de 27,9% en 2024.
De nouvelles perspectives s'ouvrent également à Riyad: la création de joint-ventures entre entreprises italiennes et saoudiennes pour favoriser la croissance, la paix et la prospérité ailleurs, notamment en Afrique dans une optique de partenariat gagnant-gagnant, et en Syrie. "Nous entendons conjuguer l’expertise saoudienne et italienne: ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses en Afrique, un continent riche en ressources où, pourtant, la majorité de la population vit dans la pauvreté. Si nous ne le faisons pas, les Russes, les Chinois et les Iraniens le feront", a déclaré le ministre Tajani.
Parmi les secteurs clés du partenariat économique, où la collaboration sera approfondie grâce aux nouveaux accords à peine signés, figure la santé, avec des investissements stratégiques dans la recherche scientifique et la production pharmaceutique: 11% des exportations italiennes sont déjà constituées de médicaments et de produits pharmaceutiques. Le développement de la filière agroalimentaire et des systèmes d’approvisionnement en eau est primordial et contribuera à la sécurité alimentaire. "L’eau est un enjeu central, une priorité pour l’énergie, l’agriculture et bien d’autres activités. Vous, les Saoudiens, avez bâti des villes en plein désert en faisant un usage judicieux de l’eau: un patrimoine qu’il faut préserver", a déclaré Tajani.
L’un des projets les plus importants du partenariat italo-saoudien est en cours à Diriyah, au nord-ouest de Riyad, un immense chantier à ciel ouvert au cœur du désert où Tajani a débuté sa mission. Près du site d’At-Turaif, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, Webuild (anciennement Salini Impregilo), multinationale italienne du BTP, travaille à la construction de l’un des principaux centres culturels et commerciaux du Royaume, un projet pharaonique d’environ 600 millions de dollars.
Les entreprises italiennes sont déjà présentes dans des secteurs stratégiques pour la mise en œuvre de la Vision 2030, tels que les infrastructures durables, la mobilité avancée, l’urbanisme, les technologies numériques, les énergies propres, la sécurité alimentaire, l’économie créative et le sport.
Le renforcement des relations se concentre également sur l’énergie, un secteur de coopération historique qui s’oriente vers les énergies renouvelables. Les entreprises possèdent une expertise reconnue dans ces secteurs, et la mission ministérielle à Riyad contribuera également à faire progresser les préparatifs de la première édition des "Journées de l’énergie Italie-Arabie Saoudite", prévue pour 2026, une nouvelle plateforme de coopération industrielle dans le secteur de l’énergie. La diversification du partenariat bilatéral s’étend également à la défense, à la sécurité, à l'espace et à l’intelligence artificielle.
À Riyad, la diplomatie culturelle et sportive a également progressé, grâce à des collaborations qui mettent le 'Made in Italy' à la disposition du Royaume. Un exemple éloquent de cette tendance est l'inauguration de l'avant-première du Salon du Meuble de Milan, intitulée "Red in progress. Il Salone del Mobile. Milano meets Riyadh", qui fera ses débuts officiels en 2026. L'Arabie Saoudite sera alors le premier pays arabe à accueillir l'excellence du design italien hors de sa ville historique.
Le secteur du meuble a généré environ 10 milliards d'euros d'exportations au premier semestre 2025, et l'Italie demeure un acteur majeur du marché saoudien du design. En 2024, les exportations italiennes de meubles en bois vers l'Arabie Saoudite ont atteint 288,3 millions d'euros, soit une hausse de 16,9%. Le Royaume d'Arabie Saoudite est le deuxième marché du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord pour le mobilier italien, le 'Made in Italy' dominant le segment haut de gamme avec une part de marché d'environ 36%.
Pour saisir "l’opportunité extraordinaire" que représente le programme Vision 2030 de l’Arabie Saoudite, un "modèle de développement exceptionnel", le ministre Tajani a assuré la pleine "disponibilité de son ministère et de l’équipe d’internationalisation pour soutenir les entreprises italiennes et saoudiennes". À la résidence de l'Ambassadeur d’Italie à Riyad, M. Tajani a inauguré la branche locale de Simest (Association italienne pour les entreprises à l’étranger), en présence de la Cassa Depositi e Prestiti, de Sace (Services d’assurance et financiers pour les entreprises) et d’ICE (Agence pour la promotion à l’étranger et l’internationalisation des entreprises italiennes). "Cette inauguration me semble parfaitement conforme à la politique du gouvernement et à la ligne directrice du ministère des Affaires étrangères, qui consiste à transformer toutes nos représentations diplomatiques en une sorte de grande plateforme d’aide aux entreprises italiennes", a conclu le ministre. Après l'édition de Riyad, le prochain Forum des affaires se tiendra en Italie, afin d’accueillir les Saoudiens intéressés par un investissement dans le pays et de rapprocher Rome de son objectif de 700 milliards d’euros d’exportations d’ici fin 2027.