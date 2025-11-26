Tunisie: lancement de la troisième édition du Salon international de la transition énergétique

AGI - A débuté aujourd’hui en Tunisie la troisième édition du Salon international de la transition énergétique, un événement qui, jusqu’au 28 novembre, réunit décideurs, experts et acteurs économiques dans le but de consolider le rôle de l’énergie comme moteur de croissance durable et d’innovation. Organisé par la Chambre nationale de l’énergie photovoltaïque, le Salon se tient au siège de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica) sous le thème « Transition énergétique, vers un développement durable ».
L’événement accueille plus de 40 entreprises tunisiennes et étrangères, 500 représentants des secteurs public et privé et environ 2 500 visiteurs, offrant un espace d’échange sur les solutions innovantes, les projets structurants et les perspectives de diversification de la production énergétique.L’objectif est de faire de la transition énergétique un axe stratégique capable de transformer les défis environnementaux en opportunités économiques, de renforcer l’indépendance énergétique du pays et d’accélérer l’évolution du secteur industriel. Les débats portent sur des thématiques telles que la production d’électricité à partir de sources renouvelables, l’innovation technologique portée par les startups, le rôle des institutions financières et la responsabilité sociétale des entreprises, notamment dans le domaine de l’autoproduction et de l’efficacité énergétique.
Au-delà de l’aspect technique, l’événement reflète la volonté de la Tunisie de placer la transition énergétique au cœur de son modèle de développement, en favorisant la création d’emplois, l’innovation et une plus grande compétitivité économique, dans la perspective d’une croissance verte et inclusive. Tout au long de l’événement, les participants auront l’opportunité de découvrir des projets pionniers, d’échanger sur les meilleures pratiques internationales et d’identifier des opportunités d’investissement et de partenariat.
L’ambassadeur d’Italie à Tunis, Alessandro Prunas, a souligné que la transition énergétique dans ce pays d’Afrique du Nord « est en pleine évolution ». Selon le représentant diplomatique, « le partenariat entre l’Italie et la Tunisie peut certainement apporter une contribution très importante ». « La Tunisie représente pour l’Italie un pays d’un intérêt considérable, notamment parce que des interconnexions électriques d’une importance stratégique sont en cours de réalisation, non seulement entre l’Italie et la Tunisie mais aussi entre l’Europe et l’Afrique. Je fais notamment référence à Elmed, mais d’autres projets sont en cours de définition. Il s’agit de projets d’interconnexion qui permettront d’améliorer la sécurité énergétique tant de l’Italie que de la Tunisie. À cet égard, nous sommes véritablement interdépendants », a déclaré Prunas. «
La Tunisie dispose encore d’une capacité de production sous-exploitée, je pense notamment à la production d’énergies renouvelables. Elle est sous-utilisée car il existe un potentiel énorme que nous pouvons et devons contribuer à développer. Un potentiel qui permettra à la Tunisie elle-même d’améliorer non seulement son autosuffisance énergétique – ce qui est naturellement le premier objectif poursuivi par la Tunisie – mais aussi, à plus long terme, sa capacité à exporter l’énergie produite en excédent par rapport à ses besoins vers l’Europe, nous aidant ainsi à atteindre pleinement nos objectifs de décarbonation », a expliqué l’ambassadeur. « Dans ce sens, le partenariat énergétique entre l’Italie et la Tunisie est un partenariat gagnant-gagnant », a conclu Prunas.