Au sommet de Luanda l’Union européenne et l’Union africaine revitalisent leur partenariat 

AGI - Le septième sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne, qui cette année célèbrent 25 ans de partenariat, est en cours à Luanda, en Angola, réunissant au total plus de 600 représentants politiques et institutionnels. Le sommet réunit 28 chefs d'État et de gouvernement, 18 représentants de pays africains, ainsi que 14 dirigeants européens et des délégués de douze États membres de l'Union européenne. Parmi eux figurent la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen ; le président du Conseil européen, António Costa ; le président angolais João Lourenço, qui assure cette année la présidence tournante de l'Union africaine ; le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres ; et le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf. L'Italie est représentée par la Première ministre Giorgia Meloni. Le sommet verra également la participation d'Akinwumi Adesina, président de la Banque africaine de développement (BAD), d'Odile Renaud-Basso, présidente de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), ainsi que de représentants de plusieurs organisations régionales africaines.
Dans son discours, la Première ministre italienne Giorgia Meloni a souligné que la priorité commune entre l'Europe et l'Afrique est “la consolidation d'un nouveau modèle de coopération que nous avons commencé à bâtir ces dernières années” et le dépassement de l'attitude “paternaliste” avec laquelle l'Occident a abordé les nations africaines par le passé. “Il était important de reconnaître ces erreurs, de repartir sur de nouvelles bases. C’est une démarche que l’Italie a choisi de traduire en un programme ambitieux d’interventions concrètes, que nous avons baptisé Plan Mattei pour l’Afrique, en hommage à un grand Italien qui a su déceler des opportunités de croissance partagée là où d’autres n’en voyaient pas. Ce programme, élaboré en collaboration avec les gouvernements africains, le secteur privé et les organisations de la société civile, élargit sans cesse son champ d’action, grâce notamment à la contribution inestimable de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement et de nombreux autres partenaires qui partagent notre vision”, a déclaré le Premier ministre.
Pour Meloni, le plan Mattei “n’est plus seulement une initiative italienne, mais une stratégie européenne et internationale”, qui s’appuie sur de nombreuses synergies structurées, comme celle que nous avons mise en place avec le programme Global Gateway de l’Union européenne. Une coopération qui représente déjà plus de 1,2 milliard d’euros et qui vise à réaliser des projets d’envergure. Je pense notamment au corridor de Lobito, cette infrastructure essentielle qui reliera l’Angola, la République démocratique du Congo et la Zambie : elle sera cruciale pour connecter les marchés régionaux aux marchés mondiaux et pour développer la zone de libre-échange continentale africaine. Je pense aussi à l’engagement d’étendre le câble Blue-Raman à l’Afrique de l’Est, cette infrastructure numérique qui connectera l’Inde aux économies européennes, en passant par la Méditerranée et le Moyen-Orient. Des projets concrets, structurants et visionnaires qui exploitent les synergies d’échelle et mettent en commun nos compétences et nos savoir-faire, unissant ainsi nos destins. Mais si notre objectif est la paix et la sécurité de nos peuples, nous ne devons pas craindre d’unir nos forces de plus en plus sur d’autres fronts cruciaux”, a conclu Meloni.
La Première ministre a ensuite souligné la nécessité de poursuivre la coopération pour garantir la sécurité des frontières et lutter contre le terrorisme transnational et le crime organisé, et elle est revenue sur la nécessité de soulager le continent du fardeau insoutenable de la dette afin de bâtir une Afrique véritablement libre, capable de choisir son propre destin. Selon des sources italiennes, la participation de l'Italie au Sommet de Luanda vise à réaffirmer son engagement en faveur d'un modèle de coopération équitable avec les pays africains, conformément au Plan Mattei, et à souligner la pleine cohérence entre sa stratégie nationale et l'approche européenne du Global Gateway. Toujours selon ces sources, l'Italie considère comme particulièrement important de pouvoir développer ce dialogue en Angola, pays prioritaire du Plan Mattei depuis janvier et avec lequel un partenariat a été établi dans divers secteurs, notamment les infrastructures – avec le soutien italien au corridor ferroviaire de Lobito – et l'agriculture. Le Sommet de Luanda représente donc une occasion importante de réaffirmer, avec les 27, l'engagement commun à consolider la stabilité et la sécurité sur le continent africain. L'Italie contribue aux efforts européens en apportant des ressources et son expertise par le biais de missions et d'opérations de soutien civil et militaire dans les principaux théâtres d'opérations instables. Cet engagement, poursuivent les sources italiennes, complète les investissements promus par le Plan Mattei et le Global Gateway, car sans sécurité, il est impossible de promouvoir une croissance véritablement partagée.
Plus tôt dans la journée, lors de l'ouverture de la réunion, le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf (Djiboutien), a déclaré que le sommet offrait aux parties une occasion précieuse de réfléchir à “un avenir commun”, dans un contexte d'incertitude internationale, mais avec l'ambition de développer l'Afrique dans un climat de paix. “Les normes géopolitiques sont aujourd'hui remises en question, avec une escalade des conflits et un affaiblissement du droit international”, a affirmé l'ancien ministre djiboutien des Affaires étrangères, soulignant la nécessité pour l'Afrique de “se positionner” dans un monde où “le multilatéralisme est mis à mal et les règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) sont bafouées”. Pour Youssouf, le sommet entre l'Union européenne et l'Union africaine offre aux parties une occasion précieuse de réfléchir à un “avenir commun”, dans un contexte d'incertitude internationale, mais avec l'ambition de développer l'Afrique dans un climat de paix.
La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a quant à elle souligné la nécessité pour l'Afrique et l'Europe de s'attaquer à une question commune : comment créer des emplois pour leurs citoyens, comment diversifier leurs économies et comment réduire leur dépendance. “L'Afrique et l'Europe ont bien plus besoin l'une de l'autre qu'auparavant”, a déclaré von der Leyen. “Nous devons considérer les opportunités qui s'offrent à nous, en tant qu'amis de longue date, mais aussi en tant que partenaires économiques et commerciaux”, a-t-elle ajouté. “Nous construisons ensemble de nouvelles infrastructures pour connecter l'Afrique et l'Europe, des ports aux oléoducs et gazoducs”, a-t-elle affirmé. “Le message est clair : en cette période de tensions internationales, nous croyons au pouvoir du commerce”, a expliqué la présidente de la Commission européenne, annonçant que l'Union européenne avait déjà mobilisé plus de 120 milliards d'euros en Afrique par le biais de l'initiative Global Gateway, dont 150 milliards d'euros alloués à l'Afrique en réponse à l'initiative chinoise des Nouvelles Routes de la Soie. “Lors du lancement de l’initiative Global Gateway, nous avions pour objectif d’investir 150 milliards d’euros en Afrique d’ici 2027. À ce jour, nous avons déjà mobilisé plus de 120 milliards d’euros. Nous sommes en bonne voie d’atteindre notre objectif”, a déclaré Ursula von der Leyen, soulignant qu’ “à l’heure où d’autres grands investisseurs revoient leurs engagements mondiaux, l’engagement de l’Europe envers l’Afrique est là pour durer”.
Selon le président du Conseil européen, António Costa, l'Europe et l'Afrique peuvent désormais se targuer d'un véritable partenariat “d'un continent à l'autre, d'un peuple à l'autre”, qui dépasse largement le cadre de leurs deux organisations. “Ce sommet est particulièrement important et symbolique, car nous célébrons le 25ème anniversaire du partenariat stratégique entre l'Afrique et l'Europe, lancé lors de notre première réunion au Caire”, a rappelé Costa, soulignant que l'intention était alors de bâtir un partenariat caractérisé par un esprit de loyauté, d'alliance et de coopération. Dans son discours, le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a mis l'accent sur la tendance mondiale vers un nouvel ordre multipolaire, qui comporte toutefois le risque d'une nouvelle division en blocs. Il a affirmé que ce risque devait être contré par le développement d'une coordination politique, d'un dialogue et de réformes favorisant une plus grande participation. M. Guterres a également insisté sur la nécessité de faire place à “l'altruisme, à l'égalité et à la paix”, citant certaines des crises majeures qui frappent le continent africain, du Soudan à la Somalie, en passant par le Mali et la République démocratique du Congo. Le président angolais, João Lourenço, a quant à lui souligné la nécessité pour l'Afrique et l'Europe “d'avancer ensemble” pour relever les défis mondiaux. “Ensemble, nous avons tout ce qui peut être bénéfique et contribuer au développement de nos continents”, a déclaré Lourenço, appelant à une revitalisation du multilatéralisme “pour le bien de toute l'humanité”. Le dirigeant angolais a rappelé que l'Union africaine a défini des priorités claires pour orienter le développement du continent, en mettant l'accent sur la consolidation de la paix, de la stabilité et de la sécurité – conditions qu'il juge essentielles pour accélérer l'intégration économique, promouvoir l'autonomisation des femmes et des jeunes, et favoriser la résilience climatique et la transition énergétique.