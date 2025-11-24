L’Italie veut convertir la dette africaine en investissements

AGI - Convertir la dette africaine en “plans d'investissement” dans le continent, promouvoir l'expansion du Plan Mattei et renforcer la lutte contre le trafic de migrants : tels sont les thèmes principaux que la Première ministre italienne Giorgia Meloni a mis au coeur de son intervention au sommet du G20 à Johannesburg. Elle a réaffirmé la nécessité d'une relation “renouvelée” avec le continent, fondée sur des partenariats “réels” et “équitables” capables de générer des “bénéfices pour toutes les parties”.
L'Italie a décidé de réduire de moitié la dette des pays africains à revenu faible et intermédiaire au cours des dix prochaines années, ainsi que de convertir l'intégralité de la dette des pays les moins avancés en plans d'investissement. “Le fardeau de la dette qui pèse sur de nombreux pays de l’Afrique ne peut être ignoré”, a affirmé Meloni au sommet. Il s'agit d'un “choix de justice et de responsabilité, et nous espérons que d'autres suivront”, a-t-elle déclaré. “Nous croyons que c'est la voie du développement et nous pouvons la suivre ensemble, avec humilité et, surtout, dans le respect d'autrui”, a-t-elle ajouté.
Il mio intervento nel corso della sessione iniziale del #G20SouthAfrica pic.twitter.com/ts4k6E8lBY— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) November 22, 2025
Meloni a annoncé l’intention d'accroître le nombre de pays qui participent au Plan Mattei, soulignant les bénéfices liés aux “solides synergies avec l’Union africaine, les Nations Unies, les institutions financières internationales et l’Union européenne” grâce à la plateforme Global Gateway : ses résultats “sont avérés”, a-t-elle affirmé. Quatorze pays africains participent actuellement au Plan promu par le gouvernement italien et lancé en janvier 2024. Parmi les synergies instaurées avec les partenaires internationaux, Meloni a cité le corridor de Lobito entre l'Angola et la Zambie, un projet qui est “destiné à connecter et à apporter la prospérité à des régions actuellement isolées, auxquelles nous contribuons de manière significative”.
Elle a ensuite évoqué l'ouverture du Pôle d'intelligence artificielle pour le développement durable à Rome, qui impliquera des centaines de start-ups africaines spécialisées dans le développement de l'IA. “Je pense également à l'utilisation des eaux usées dans le cadre de l'ambitieux projet Tanit en Tunisie, pour la remise en état de terres improductives”, a-t-elle précisé.
Prima sessione #G20SouthAfrica pic.twitter.com/FZK5yQgvdk— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) November 22, 2025
Parmi les priorités d'investissement, Meloni a mis en avant les domaines dans lesquels l'Italie intervient en Afrique à travers le Plan Mattei – santé, agriculture, infrastructures, eau et formation – et a ajouté le secteur des minéraux critiques, considéré comme essentiel pour les technologies de transition énergétique. Sur ce point, Meloni a également insisté sur la nécessité de garantir la sécurité des chaînes d'approvisionnement. La Première ministre italienne estime également qu'il est nécessaire de “repenser” l'Organisation mondiale du commerce (OMC) : “Les partenariats ne sont réels que lorsqu'ils sont égaux”, a-t-elle déclaré, réaffirmant que ce principe “a guidé l’Italie dans l’élaboration du Plan Mattei pour l’Afrique”.
“Il s’agit d’une nouvelle façon d’envisager le continent africain : non pas comme un problème, mais comme une opportunité ; non pas en imposant des leçons d’en haut, mais avec respect”, a déclaré Meloni. La cheffe du gouvernement italien a également annoncé une campagne visant à collecter 5 milliards de dollars afin d'améliorer l'éducation de 750 millions d'enfants dans différents pays. Le projet, construit en collaboration avec le Nigéria et avec le soutien du Partenariat mondial pour l'éducation, vise à poursuivre une croissance économique inclusive et durable dans le continent.