Italie–Arabie saoudite : Tajani à Riyad pour un nouveau saut qualitatif dans le partenariat économique et stratégique

AGI - La mission que le vice-président du Conseil et ministre des Affaires étrangères, Antonio Tajani, s’apprête à accomplir à Riyad représente l’un des moments les plus significatifs des relations bilatérales entre l’Italie et l’Arabie saoudite de ces dernières années. Pendant deux jours, la capitale saoudienne devient le centre de gravité de la diplomatie économique italienne, dans une phase où se conjuguent politique étrangère, transformation industrielle et projection internationale du système productif national. L’initiative s’inscrit dans un moment décisif pour le Royaume, déterminé à accélérer la transformation structurelle prévue par Vision 2030, vaste programme de modernisation qui redessine la géographie économique et infrastructurelle du pays.
Deux rendez-vous principaux sont au cœur de la visite : le Forum entrepreneurial Italie–Arabie saoudite, qui réunira des centaines d’entreprises des deux pays, et l’inauguration de l’exposition « Red in Progress. Salone del Mobile. Milano meets Riyadh », avant-goût de la première édition du Salone del Mobile dans le Golfe prévue pour 2026. Ces deux initiatives témoignent de la volonté de l’Italie de consolider une présence stable dans l’un des marchés les plus dynamiques du Moyen-Orient et de se positionner comme partenaire stratégique dans des secteurs essentiels de la modernisation saoudienne.
Tajani a récemment présenté le cadre politique et stratégique de cette mission dans un long article publié par Arab News, principal quotidien anglophone du Royaume. Dans ce texte, intitulé « L’Italie et l’Arabie saoudite façonnent un avenir audacieux et partagé », le ministre qualifie la relation bilatérale de « partenariat mûr, fondé sur la stabilité, la croissance durable et la coopération technologique », soulignant que ces derniers mois, la collaboration « non seulement s’est renforcée, mais s’est épanouie en une alliance vibrante, tournée vers l’avenir ».
Sur le plan économique, le forum de Riyad s’inscrit dans un contexte de forte expansion des échanges. L’Arabie saoudite est aujourd’hui le deuxième marché pour les exportations italiennes dans la région MENA, et au cours des cinq dernières années, le commerce bilatéral a augmenté de 67 %, les exportations italiennes ayant progressé de près de 20 % par an depuis 2022. Les entreprises italiennes sont actives dans des secteurs stratégiques pour Vision 2030 : infrastructures durables, mobilité avancée, conception urbaine, technologies numériques, énergie propre, sécurité alimentaire, économie créative et sport.
La mission de Tajani intervient alors qu’un vaste programme de transformation urbaine bat son plein à Riyad : nouvelles lignes de métro, villes intelligentes, quartiers historiques restaurés, districts culturels et pôles technologiques. Les entreprises italiennes participent déjà à des projets de premier plan tels que Neom, le métro de Riyad et les travaux de réhabilitation de Diriyah, et la visite vise également à consolider et élargir ces engagements.
Un autre pilier est celui de l’énergie. Bien qu’il demeure l’un des principaux producteurs mondiaux d’hydrocarbures, le Royaume a engagé une diversification vers les énergies renouvelables, l’hydrogène, les réseaux intelligents et les carburants verts. Les entreprises italiennes disposent d’un savoir-faire reconnu dans ces domaines, et la mission contribuera aussi à avancer dans la préparation de la première édition des Italy–Saudi Arabia Energy Days, prévue pour 2026, nouvelle plateforme de coopération industrielle dans le secteur énergétique.
Le chapitre de la défense revêtira une importance tout aussi notable. L’Arabie saoudite vise à développer des capacités de production autonomes, avec l’objectif d’internaliser la moitié de son appareil militaire d’ici 2030. Les entreprises italiennes sont présentes dans les domaines de l’aérospatial, de l’électronique, de la capteurs, de la construction navale et de la cyberdéfense : des secteurs dans lesquels le Royaume recherche des partenaires technologiquement avancés et fiables.
Parallèlement à la dimension économique, la mission abordera le dossier politique du corridor Inde–Moyen-Orient–Europe (IMEC), signé en 2023 mais relancé ces derniers mois. Tajani considère le projet comme un axe stratégique destiné à connecter l’Asie et l’Europe via une infrastructure multimodale pour le commerce, l’énergie et le numérique. Le rôle saoudien est central, grâce à sa position géographique et à sa capacité financière ; l’Italie souhaite devenir la « porte européenne » du corridor, en valorisant ses ports et sa logistique avancée.
Enfin, un volet de plus en plus important est celui des industries culturelles, désormais partie intégrante de la diplomatie économique saoudienne. La collaboration avec le Salone del Mobile vise à renforcer la présence du design italien sur un marché en pleine expansion et à accompagner la construction d’une scène culturelle nationale plus diversifiée.
Tajani a résumé l’ambition de la mission en expliquant que « l’Italie et l’Arabie saoudite peuvent offrir un exemple mondial de coopération, d’innovation et de prospérité ». À Riyad, le ministre arrive avec un message clair : l’Italie ne veut pas être un simple fournisseur, mais un partenaire stable dans le développement du nouveau visage du Royaume.