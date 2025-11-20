L'Université Lumsa et l'ICCROM signent un accord de formation pour de jeunes Africains

AGI - Un protocole d'accord a été signé le 18 novembre au rectorat de l'Université Lumsa. Cet accord établit une coopération entre l'Université et l'ICCROM (Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels). L'objectif est de promouvoir la formation de jeunes experts internationaux. Un communiqué de presse souligne qu'une attention particulière sera portée aux pays africains, en les aidant à développer des compétences en matière de protection et de conservation durable du patrimoine culturel. Le protocole d'accord, signé par le recteur de l'Université Lumsa, Francesco Bonini, et la directrice générale de l'ICCROM, Aruna Francesca Maria Gujral, permettra la mise en place de stages destinés à former les participants dans un environnement unique dédié à la protection du patrimoine culturel et à leur permettre de bénéficier des programmes et réseaux internationaux de l'ICCROM dans un contexte interculturel.
Parmi ces projets, l'un se distingue, conformément au Plan Mattei et grâce à la coopération italienne au développement, qui concernera environ 600 jeunes issus de quatre pays africains (Kenya, Égypte, Côte d'Ivoire et Tunisie). Ceci est rendu possible grâce à une collaboration essentielle avec la Fabbrica di San Pietro, qui transmettra aux étudiants des compétences techniques en maintenance et en artisanat: stuc, pierre et bois. Ces compétences leur offriront des perspectives d'emploi concrètes, mais aussi un épanouissement personnel grâce aux valeurs de solidarité et de fraternité.
"L'attention portée à l'individualité des étudiants et la portée internationale de cette initiative expriment pleinement l'identité et la vocation de Lumsa, qui se projette, avec Iccrom, dans un domaine clé du développement: la culture, source d'histoire et moteur pour l'avenir", a déclaré le recteur Bonini. De son côté, Gujral a affirmé que "ce partenariat avec une université d'excellence renforce notre engagement commun en faveur de la coopération internationale et du développement durable". " Investir dans le renforcement des capacités, c'est investir dans l'avenir des personnes; c'est l'investissement stratégique à long terme le plus important que nous puissions réaliser pour les générations présentes et futures", a ajouté le directeur d'Iccrom.
La réunion s'est déroulée en présence de l'Ambassadeur Pietro Sebastiani, directeur du Centre Afrique de l'Université Lumsa, et de Rita Mannella, Ministre plénipotentiaire et chef de projet. Lumsa et Iccrom s'engagent à collaborer pour promouvoir, faciliter et coordonner des projets. Iccrom accueillera chaque année des stagiaires proposés par l'Université Lumsa. Parallèlement, cette dernière soutiendra Iccrom en concevant des formations en langue italienne, axées sur la terminologie technique et scientifique relative à la conservation du patrimoine. Les deux institutions signataires collaboreront également à des projets éducatifs et de recherche afin de soutenir des initiatives innovantes et interdisciplinaires, d'organiser des actions de sensibilisation (conférences, événements, publications) et de favoriser les échanges entre leurs services d'archives et bibliothèques respectives.