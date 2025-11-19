Plan Mattei, la deuxième édition du Programme Champion Afrique a été lancée

AGI - La deuxième édition du Programme Champion Afrique, un projet porté par l’agence SACE et d'autres partenaires du Plan Mattei, a été présentée hier. Ce programme vise à soutenir les entreprises italiennes souhaitant acquérir les connaissances et les outils nécessaires pour investir en Afrique. Porté par la SACE en collaboration avec l'Agence italienne pour le commerce extérieur (ICE), la Cassa Depositi e Prestiti (CDP), SIMEST, Confindustria Assafrica & Mediterraneo et Assocamerestero, le projet est financé par le ministère des Affaires étrangères et propose des formations spécialisées, des outils d'aide à l'exportation et des opportunités de mise en relation avec des partenaires africains. L'événement, organisé au siège de la SACE à Rome, a permis de présenter aux entreprises la deuxième édition du programme, qui sera lancée en 2026.
Après l'allocution d'ouverture de Michele Pignotti, PDG de la SACE, les intervenants ont présenté la vision stratégique du Plan Mattei et les nouvelles perspectives de collaboration entre l'Italie et l'Afrique. Lorenzo Ortona, de la Présidence du Conseil des ministres – Structure de mission du Plan Mattei; Fabio Lobasso, du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale et Valeria Vinci, du ministère des Entreprises et du Made in Italy. Dans son discours d’ouverture, M. Pignotti, qui dirige la SACE depuis septembre, a présenté un aperçu des premiers résultats du projet et, plus largement, du Plan Mattei, lancé en janvier 2024. “Depuis, la SACE a accordé plus de 3 milliards d’euros de garanties à des entreprises souhaitant développer leurs activités en Afrique, ce qui a permis de réaliser 18 milliards d’euros d’investissements dans de nombreux secteurs, de l’agriculture à l’énergie, en passant par les infrastructures, l’automobile et la chimie”, a souligné M. Pignotti, notant qu’ “il existe une dynamique très forte autour des opportunités africaines, comme en témoignent la demande accrue de garanties financières” et la croissance des exportations italiennes vers le continent. Le directeur général de la SACE a cité les exportations vers des pays d'Afrique du Nord comme l'Algérie et le Maroc, dont les volumes d'exportation s'élèvent “environ 3 milliards d'euros chacun”, ainsi que vers le Sénégal, la Tanzanie et l'Angola. M. Pignotti a évoqué des “tendances de développement encourageantes” et a noté que, dans certains cas, les exportations atteignent des chiffres à deux chiffres.
Lorenzo Ortona, coordinateur adjoint de la Structure de mission du Plan Mattei auprès de la Présidence du Conseil des ministres, a attribué les efforts de l'Italie à plusieurs évolutions qui contribuent à optimiser le soutien financier aux entreprises. “La collaboration de l'Italie avec la Banque mondiale dans le cadre du Plan Mattei pour l'Afrique a conduit cette dernière à ouvrir un bureau dédié au secteur privé, renforçant ainsi la mise en œuvre des initiatives sur le continent africain”, a souligné M. Ortona. Il a ensuite mentionné la collaboration avec la Banque africaine de développement (BAD) – à laquelle l'Italie a alloué 140 millions d'euros, incluant une contribution des Émirats arabes unis – et des projets régionaux tels que le corridor de Lobito, qui “concrétisent la présence de l'Italie en Afrique”.
Selon Fabrizio Lobasso, directeur adjoint de la Direction générale de la promotion du système pays au ministère des Affaires étrangères, l'Italie “porte en elle une ouverture à la diversité et des valeurs d'inclusion qui font défaut à d'autres pays”, et le Plan Mattei est une expérience qui “commence par une prise de conscience”, une interrogation sur le ‘pourquoi’. L'ancien ambassadeur au Soudan a plaidé en faveur de l'efficacité d'une “diplomatie hybride, combinant actions institutionnelles et non institutionnelles, de l'individu aux associations professionnelles”: “Il en résulte un orchestre polyphonique avec quelques solistes”, a déclaré M. Lobasso, qui n'oublie pas la pluralité du continent africain – “nous parlons bien de l'Afrique” – et l'influence italienne, capable, selon lui, d’”empathie” et d'engagement en faveur de l'éducation.
Après le succès de la première édition, le programme élargit son réseau de partenaires, propose une offre de formation plus complète aux entreprises grâce à de nouveaux axes géographiques et sectoriels, et renforce la contribution des différents acteurs institutionnels. Concrètement, le programme se divise en deux phases: une formation de 20 heures, comprenant des sessions approfondies sur huit nouvelles zones géographiques clés identifiées dans le cadre du Plan Mattei (Tanzanie, Sénégal, Éthiopie, Ghana, Angola, Algérie, Maroc et Kenya) et trois secteurs stratégiques à fort potentiel pour l’Italie (agriculture, énergie et infrastructures). La phase suivante, dédiée à la mise en relation d’entreprises, vise à créer des opportunités commerciales entre les entreprises italiennes et leurs homologues africains. Cette mise en œuvre est organisée en collaboration avec les partenaires du projet.
Lors de la table ronde, des représentants d’acteurs clés de l’économie italienne ont débattu du rôle de l’écosystème italien dans le renforcement du partenariat avec l’Afrique: Michal Ron, directeur des affaires internationales de Sace; Alessandro Cugno, directeur du bureau de formation commerciale d’ICE; Laurent Franciosi, responsable du développement des marchés internationaux chez CDP; Marco Cantalamessa, directeur de la stratégie et de l’innovation durable chez Simest; Patrizia Mauro, directrice générale de Confindustria Assafrica & Mediterraneo et Domenico Mauriello, secrétaire général d’Assocamerestero.
Dans son discours de clôture, Guglielmo Picchi, président de la SACE, est revenu sur le rôle unique que joue le continent africain à notre époque. “L’Afrique est un continent en pleine mutation économique, sociale et démographique, avec une population croissante et d’importantes opportunités que les entreprises italiennes doivent saisir”, a déclaré le président de la SACE. En 2024, les exportations italiennes vers le continent africain ont atteint 20 milliards d’euros, un chiffre relativement stable par rapport à l’année précédente. Sur ce montant, 13,7 milliards d’euros ont été alloués aux pays du Plan Mattei. Parmi les principaux marchés de destination, l’Afrique du Nord se distingue: la Tunisie, l’Algérie, l’Égypte et le Maroc (ces quatre pays affichant des exportations proches de 3 milliards d’euros). En Afrique subsaharienne, l'Angola (environ 500 millions d'euros), la Côte d'Ivoire et le Sénégal se distinguent. Des signes encourageants se dessinent pour le premier semestre 2025, avec une croissance des exportations italiennes vers le Sénégal et la Tanzanie (à deux chiffres), ainsi que vers le Maroc et l'Algérie.
Dans ce contexte, l'importance de la région est illustrée par l'engagement de la SACE à soutenir les opérations sur le continent, où l'agence italienne de crédit à l'exportation est présente à Johannesburg, au Caire et à Rabat. Depuis 2024, année de lancement du Plan Mattei, la SACE a octroyé plus de 3 milliards d'euros de garanties, permettant la réalisation d'environ 18 milliards d'euros d'investissements et de projets en Afrique. Un engagement concret qui concerne plus de 200 entreprises italiennes actives dans des chaînes d'approvisionnement stratégiques, de l'agroalimentaire à l'énergie, de la construction mécanique aux infrastructures, en passant par l'automobile et la chimie.