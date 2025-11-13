A Tripoli inauguration d'un nouveau centre de formation pour le Garde-frontières

AGI - Un nouveau centre de formation spécialisé du Garde-frontières a été inauguré à Tripoli par le ministre de l'Intérieur du Gouvernement d'union nationale (GUN), Imad Mustafa al-Trabelsi. L'établissement, financé dans le cadre du programme européen "Support to Integrated Border and Migration Management in Libya" (SIBMMIL), a été mis en œuvre par le ministère italien de l'Intérieur et l'Organisation internationale pour les migrations (OIM). La cérémonie s'est tenue en présence de l'ambassadeur de l'Union européenne en Libye, Nicola Orlando, de la cheffe de mission de l'OIM, Nicoletta Giordano, du directeur de la mission EUBAM Libye, Jan Vycital, et du vice-ambassadeur d'Italie, Riccardo Villa.
Dans son discours, Trabelsi a souligné que cette ouverture constitue "le résultat concret de la coopération entre le ministère libyen de l'Intérieur, l'Union européenne, l'Italie et les organisations internationales", visant à "renforcer la sécurité des frontières, lutter contre la migration irrégulière et la traite d'êtres humains". Il a insisté sur la nécessité d'"améliorer les capacités opérationnelles et techniques" du Garde-frontières, qualifié de "première ligne de défense du pays contre les trafics illégaux". Le ministre a également remercié l'Italie pour son soutien constant et pour son rôle actif dans les forums internationaux.
Sur le réseau X, l'ambassadeur Orlando s'est dit "honoré" d'inaugurer un centre qu'il a décrit comme "un résultat notable, reflet du soutien croissant de l'UE aux efforts libyens pour renforcer le contrôle des frontières terrestres et des routes migratoires dans le désert". Il a réaffirmé "l'engagement de l'Union européenne en faveur de retours volontaires sûrs et dignes vers les pays d'origine", saluant les "efforts efficaces des autorités libyennes". L'ambassadeur a ajouté que les partenaires avaient convenu "d'intensifier la coopération afin de sauver des vies en mer et dans le désert, tout en garantissant une gestion des frontières conforme au droit libyen, aux obligations internationales et aux droits humains".
Selon des sources libyennes citées par l'Agenzia Nova, le diplomate italien Riccardo Villa a rappelé le "Processus de Rome", lancé en juillet 2023 à l'issue de la Conférence sur la migration et le développement à Rome. Ce cadre, co-présidé par l'Italie et la Libye, réunit des pays africains et européens et comprend désormais le Royaume-Uni, l'Allemagne et le Danemark parmi ses membres. Villa a insisté sur la nécessité de poursuivre les programmes de formation et de mise à niveau technique des forces de sécurité, jugés essentiels pour consolider leurs capacités à moyen terme. L'UE et l'Italie ont confirmé leur volonté d'élargir ces initiatives.
Sur le plan migratoire, entre le 1er janvier et le 31 octobre 2025, 52.082 migrants partis de Libye ont débarqué en Italie, soit 88% du total des arrivées. Si le chiffre global reste stable par rapport à 2024, les départs depuis la Libye ont bondi de 54%. La quasi-totalité provient de la Tripolitaine occidentale. Parallèlement, l'armée libyenne a mené début novembre des frappes contre des trafiquants présumés à Zouara et Abu Kammash, qui auraient causé la mort de trois migrants. L'OIM a rapporté un naufrage au large de Zouara, faisant au moins 42 disparus.
Depuis le début de l'année, 23.513 migrants ont été interceptés et ramenés en Libye, un chiffre déjà supérieur à celui de 2024. L'OIM précise qu'elle "ne considère pas la Libye comme un port sûr pour les migrants". Son rapport "Displacement Tracking Matrix" indique par ailleurs que 894.890 migrants originaires de 45 pays se trouvent actuellement sur le territoire libyen, un nombre en hausse de 18% sur un an. La Libye reste un carrefour migratoire majeur, accueillant principalement des ressortissants d'Égypte, du Niger, du Soudan et du Tchad. L'OIM relève que 83% des migrants ont quitté leur pays pour des raisons économiques, tandis que 14% fuient les conflits, notamment au Soudan.