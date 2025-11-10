Libye-Italie: signature à Tripoli d'un contrat de 700 millions d’euros pour "l’autoroute de la paix"

AGI - La Libye et l’Italie ont signé à Tripoli le contrat portant sur la réalisation du sous-lot 4.3 de l’autoroute côtière Emsaad–Ras Jedir, dite "autoroute de la paix", pour un montant d’environ 700 millions d’euros. La cérémonie, organisée par l’Emsa’ed–Ras Jedir Motorway Authority (Erma) sous l’égide du Premier ministre libyen Abdulhamid Dabaiba, s’est déroulée en présence du sous-secrétaire italien aux Affaires étrangères, Giorgio Silli, et de responsables du Gouvernement d’unité nationale. La société Todini Costruzioni Generali, adjudicataire du projet, a signé le contrat après avoir été désignée officiellement lors du Business Forum Italie–Libye du 29 octobre 2024.
Dès l’ouverture, Silli a souligné la portée géopolitique de l’infrastructure. "L’autoroute de la paix est un projet stratégique destiné à relier le Maghreb au Levant", a-t-il déclaré, rappelant qu’elle s’inscrit dans le cadre du Traité d’amitié italo-libyen de 2008. Selon lui, ce chantier emblématique renforcera les liens bilatéraux et bénéficiera à l’ensemble du pays. Le sous-secrétaire a insisté sur une coopération fondée sur la confiance et l’égalité entre partenaires, affirmant que Rome reste engagée "à 360 degrés" auprès d’un pays jugé stratégique. Pour Silli, la signature intervient à un moment susceptible d’ouvrir une fenêtre d’opportunité pour la stabilisation de la Libye. Il a réitéré le soutien constant de l’Italie à l’unité du pays et rappelé l’étroite coordination avec les États-Unis concernant l’avenir politique libyen, fondée sur la relance du processus onusien et sur les efforts américains pour favoriser la réconciliation nationale.
Le sous-lot 4.3 couvre environ 160 kilomètres entre Zuwara et Ras Jedir, à la frontière tunisienne. Il constitue l’extrémité occidentale de la quatrième section de l’autoroute, longue au total de 395 kilomètres, incluant les segments Misurata–Al Khoms (4.1) et Al Khoms–Zuwara (4.2). Partie essentielle du corridor méditerranéen, il permettra la continuité du tracé d’est en ouest jusqu’aux réseaux tunisiens. L’autoroute complète, longue 1.750 kilomètres, reliera Emsaad (frontière égyptienne) à Ras Jedir, créant un axe logistique majeur pour le commerce et l’intégration régionale.
L’activation du sous-lot 4.2 dépendra du démarrage satisfaisant du 4.3, conformément à la demande des autorités libyennes qui exigent une progression graduelle et des vérifications de sécurité. Le 4.2 est toutefois déjà défini techniquement et attribué à Todini.
La sécurité des chantiers a constitué l’un des points les plus sensibles des négociations. Le Premier ministre Dabaiba a fourni des garanties officielles: un corps spécial de police et de sécurité protégera la zone, tandis que l’entreprise italienne disposera d’experts dédiés, conformément aux standards internationaux, sans personnel armé propre. Un centre conjoint assurera la coordination entre Erma, les forces libyennes et Todini. Le Gouvernement d’unité nationale a par ailleurs approuvé en octobre 2024 les compensations liées aux expropriations sur la quatrième section, entièrement financées par la partie libyenne, en complément de l’engagement italien prévu par le Traité de 2008 (5 milliards de dollars sur 20 ans). Des sources politiques libyennes qualifient la signature du jour de "réactivation officielle du plus grand projet d’infrastructures commun depuis 2008". Pour Silli, elle ouvre "une phase nouvelle" de la coopération italo-libyenne et confirme le rôle central de l’Italie dans la reconstruction du pays.