Afrique: la Banque d’Italie prône un système de commerce global “équitable et ouvert”

AGI - L’Organisation mondiale du commerce (OMC) “est au cœur des efforts visant à reconstruire un système commercial équitable et ouvert”, mais pour ce faire “elle doit évoluer”. C’est ce qu’a déclaré Luigi Federico Signorini, directeur général de la Banque d’Italie, lors de la conférence “Croissance et opportunités en Afrique: la recherche en action”, qui s’est tenue la semaine dernière au Palais des Normands à Palerme. Signorini a présenté le point de vue sur lequel repose le Plan Mattei pour l’Afrique lors d’un panel avec la directrice générale de l’OMC, l’économiste et ex ministre nigériane Ngozi Okonjo-Iweala. “La communauté internationale doit soutenir les réformes qui lui permettront de mieux lutter contre les distorsions du marché et de garantir l’efficacité de sa fonction de règlement des différends”, a souligné Signorini, pour qui si le multilatéralisme “peut sembler difficile à l’ère de la rivalité, il doit demeurer un objectif”. “Le défi qui nous attend n’est pas de restaurer le passé, mais de reconstruire et de repenser un système commercial fondé sur des règles et adapté aux réalités géopolitiques et technologiques actuelles. Cela implique de prendre en compte les préoccupations légitimes en matière de sécurité nationale tout en réaffirmant la primauté de la coopération et du dialogue. Le libre-échange et la résilience stratégique doivent coexister”, a-t-il affirmé.
Le chef de Bankitalia a insisté sur la difficulté de promouvoir une croissance économique équitable sans coopération. “La fragmentation a un coût. Les barrières réduisent la productivité, freinent l'innovation et entravent la croissance. Elles limitent également notre capacité collective à relever les défis mondiaux qui transcendent les frontières nationales, du changement climatique à la sécurité alimentaire, en passant par la sécurité sanitaire et la gouvernance de l'économie numérique”, a déclaré Signorini, pour qui le coût “peut être particulièrement élevé pour les pays en développement”. Pour l’économiste “il est essentiel de maintenir la libre circulation des biens, des services, des idées et des personnes”, particulièrement pour l’Afrique et d’autres économies émergentes. “Le commerce accroît la prospérité et décourage la guerre. L’oublier serait périlleux”, a-t-il ajouté.
La conférence “Croissance et opportunités en Afrique: la recherche en action” (Agora) a été co-organisée à Palerme du 3 au 5 novembre par la Banque mondiale, la Banque d'Italie et le ministère de l'Économie et des Finances. L’initiative se proposait d’examiner comment traduire les résultats de la recherche en politiques concrètes, en instaurant un dialogue ouvert – à l'image de l'agora grecque – entre les institutions africaines et européennes, les partenaires de coopération et les collectivités locales. Parmi les participants figuraient le ministre de l'Économie et des Finances, Giancarlo Giorgetti; le vice-gouverneur de la Banque d'Italie, Luigi Federico Signorini; le coordinateur adjoint de la structure de mise en œuvre du Plan Mattei, Lorenzo Ortona; la vice-présidente du Ghana, Jane Naana Opoku-Agyemang; le ministre du Commerce et de l'Industrie de Zambie, Cruisva Hichikumba; le vice-président de la Banque mondiale, Guangzhe Chen; et Ngozi Okonjo-Iweala, directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Mohamed Manssouri, directeur du Centre d’investissement de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et Ethiopis Tafara, vice-président pour l’Afrique de la Société financière internationale (IFC). Au-delà de la conférence de Palerme, ce format prévoit une plateforme stable de discussion et des rencontres alternées entre l'Italie et différents pays africains. Cet événement s'inscrit également dans le cadre du Plan Mattei pour l'Afrique, promu par le gouvernement italien, qui vise à rendre le dialogue avec l'Afrique plus opérationnel et à promouvoir une gouvernance partagée.