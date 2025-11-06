Tunisie: lancement de nouveaux appels d'offres réservés aux entreprises italiennes

AGI - Dans le cadre du Programme d'assistance à la balance des paiements de la Tunisie, financé par un prêt de la Coopération italienne, une série d'appels d'offres publics réservés aux entreprises italiennes sera lancée d'ici la fin de l'année pour la fourniture de biens et services provenant d'Italie. Ces appels d'offres seront promus par différentes administrations tunisiennes et concerneront principalement le secteur de la santé, avec des interventions visant à renforcer les infrastructures hospitalières et universitaires. Le ministère de la Santé, et plus particulièrement la faculté de médecine de Tunis, participeront au projet afin d'assurer la fourniture d'équipements médicaux au laboratoire de simulation de l'Unité de médecine expérimentale et à la Commission de l'innovation biotechnologique.
Un appel d'offres a été lancé pour la fourniture d'équipements médicaux destinés au renforcement du service de chirurgie générale de l'hôpital La Rabta de Tunis. Le ministère tunisien de la Défense lancera également un appel d'offres destiné aux entreprises italiennes pour la fourniture d'équipements médicaux au service de néonatologie de l'hôpital Charles Nicolle de Tunis. Les avis d'appel d'offres détaillés seront publiés en français par l'autorité tunisienne compétente, dans au moins un quotidien national et sur le portail des marchés publics Tuneps. Ils seront également publiés par le bureau de l'Aics à Tunis et par l'Agence pour la promotion à l'étranger et l'internationalisation des entreprises italiennes (agence Ice).
Cette initiative s'inscrit dans le cadre du partenariat économique et technique italo-tunisien, visant à soutenir la stabilité macroéconomique de la Tunisie et à promouvoir des opportunités concrètes pour les entreprises italiennes, conformément au Plan Mattei pour l'Afrique du gouvernement Meloni. Le programme contribue également au renforcement de la présence industrielle et technologique italienne en Tunisie, avec un impact direct sur les secteurs clés de la santé publique, de la formation médicale et de l'innovation biotechnologique. Les appels d'offres de cette année marquent une nouvelle étape dans la coopération financière italo-tunisienne, qui vise à conjuguer soutien au développement local et valorisation de l'expertise italienne dans les domaines à forte valeur ajoutée.
La coopération en matière de santé entre l'Italie et la Tunisie constitue l'un des piliers les plus solides et stratégiques du partenariat bilatéral. Elle associe un soutien financier à des projets visant à renforcer les institutions, les infrastructures et les technologies du système de santé tunisien. Gérée principalement par l'Aics à Tunis, et en étroite coordination avec les ministères concernés, cette collaboration multiniveaux reflète une vision intégrée du développement durable et de la solidarité internationale. L'impact de ces initiatives ne se limite pas aux grands centres urbains : la coopération italienne vise également à améliorer la qualité des services de santé dans les régions intérieures, telles que Kasserine, Jendouba et Siliana, contribuant ainsi à réduire les disparités régionales et à promouvoir un développement plus équitable et inclusif.
Ces dernières années, la coopération s'est également étendue aux secteurs émergents de la santé numérique et à l'approche "Une seule santé", qui intègre la santé humaine, animale et environnementale. Le projet Mednet 4Oh, financé par l'Aics, vise à créer un réseau méditerranéen de surveillance génomique des maladies infectieuses grâce à l'utilisation de technologies de séquençage avancées (Ngs), renforçant ainsi les capacités de surveillance et de prévention dans le bassin méditerranéen. Parallèlement, des discussions sont en cours entre les ministères de la Santé des deux pays afin d'élargir la coopération dans les domaines de la santé numérique, de l'intelligence artificielle appliquée aux systèmes de santé et de la télémédecine, notamment pour améliorer l'accès aux soins dans les zones rurales et isolées.