L'Italie ouvre un centre d'innovation en agroforesterie au Mozambique

AGI - Un centre dédié à l'agroforesterie régénératrice et au développement durable, promouvant la formation et la recherche pour soutenir les communautés locales, a été inauguré dans la municipalité de Quelimane, au Mozambique. Développé dans le cadre du projet Ethaka, financé par l'Agence italienne pour la coopération au développement (AICS) et mis en œuvre par l'Institut de coopération économique internationale (ICEI) pour un montant total d'environ 4 millions d'euros, ce projet vise à renforcer la sécurité alimentaire et la résilience climatique. Le nouveau Centre d'innovation, de diffusion et de formation continue en systèmes agroforestiers (CISAF) est un espace dédié à la formation, à la recherche et à la diffusion des pratiques d'agroforesterie régénératrice dans le pays. Il a été créé en partenariat avec l'Université Licungo de Quelimane.
Le centre se veut une référence nationale et internationale pour la formation de techniciens, de chercheurs, d'entreprises et de fonctionnaires, pour la recherche appliquée, le développement rural, l'assistance technique et le plaidoyer en faveur des politiques agroforestières. Parmi les principales activités du CISAF figurent la formation continue et les essais sur le terrain: cours pratiques, champs de démonstration et soutien direct aux agriculteurs, afin de diffuser des techniques intégrées d’apiculture, d’aquaculture et de production fourragère. Les espèces indigènes seront également conservées et des plants produits pour la vulgarisation agricole et la vente. Le centre encouragera l’octroi de bourses pour les thèses universitaires, les voyages d’études, les ateliers et les foires aux semences. Un soutien sera apporté aussi à la création de micro et petites entreprises agroforestières, afin d’améliorer l’accès aux marchés et la génération de revenus, avec une attention particulière portée aux femmes et aux jeunes.
"Le CISAF représente une réussite collective, fruit d’un processus initié il y a plusieurs années par la Coopération italienne et l’AICS au Mozambique: soutenir l’agriculture familiale, renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle et promouvoir des modèles de production durables", a déclaré Paolo Enrico Sertoli, directeur du bureau de l’AICS à Maputo. "L’agriculture est l’un des secteurs clés de la coopération entre le Mozambique et l’Italie, comme le prévoit le Plan indicatif pluriannuel 2022-2026, doté d’un budget d’environ 100 millions d’euros, axé sur la province de Manica et le corridor de Beira", a-t-il ajouté. Pour Rosaria de Paoli, directrice de l’ICEI, le CISAF "concrétise un rêve que nous poursuivons depuis des années, né ici même au Mozambique: créer un centre dynamique de connaissances, de recherche et d’expérimentation en agroforesterie".
C’est là que l’ICEI a débuté son aventure, en collaborant avec des partenaires locaux pour renforcer la résilience des communautés face aux défis climatiques, a expliqué Mme de Paoli. La vision du CISAF est "d’aider les communautés à atteindre une production agricole durable, tout en régénérant leurs territoires", a-t-elle ajouté, soulignant que Icei "n'est pas seulement un lieu physique, mais un véritable laboratoire d'idées et de collaboration: un espace qui concrétise notre engagement en faveur d'une agriculture durable, fondée sur la science et centrée sur l'humain". Forte de cette expérience pionnière, ICEI déploie désormais l'agroforesterie au Brésil, en Tanzanie, en Colombie et au Sri Lanka, proposant aussi son application à d'autres régions du Mozambique, en favorisant l'autonomisation des femmes et des jeunes, en consolidant son rôle de chef de file dans le développement rural durable et en soutenant les politiques publiques qui encouragent l'agroforesterie et l'agriculture régénératrice.