Tunisie-Italie: coopération renforcée pour la gestion des eaux et la sécurité alimentaire

AGI - La Tunisie et l’Italie consolident leur coopération dans le secteur des ressources hydriques et de l’agriculture durable, dans une perspective d’économie circulaire. Hier, le secrétaire d’État chargé des eaux, Hamadi Habib, a présidé une session de travail avec une délégation italienne de haut niveau, composée de représentants de l’ambassade d’Italie à Tunis, de l’Agence italienne pour la coopération au développement (Aics), de la Cassa depositi e prestiti (Cdp) et de l’Institut agronomique méditerranéen de Bari (Iam Bari), ainsi que des responsables des principales autorités tunisiennes compétentes. Au centre de la rencontre, le lancement du projet Tanit: une initiative stratégique pour la valorisation des eaux usées traitées, qui s’inscrit dans le Plan Mattei du gouvernement italien de soutien à l’Afrique.
L’objectif est de faire face aux conséquences du changement climatique et de garantir la sécurité alimentaire, tout en améliorant la gestion durable des ressources hydriques. Le projet s’articule autour de trois composantes principales: le traitement et la réutilisation des eaux usées, l’amélioration des performances du secteur agricole dans diverses régions et le soutien à la formation, à la recherche et à l’innovation. "Ce projet – a souligné Habib – est d’une grande importance au vu des défis hydriques auxquels la Tunisie est confrontée. Il renforcera la résilience du secteur agricole et contribuera à atténuer les effets du changement climatique, en assurant la sécurité alimentaire pour les générations futures".
De leur côté, les représentants italiens ont réaffirmé l’engagement du gouvernement Meloni à soutenir la Tunisie dans son parcours de développement durable, en exprimant une pleine disponibilité à renforcer la coopération bilatérale pour la période 2025-2027 et à garantir une coordination continue pour l’efficacité dans la mise en œuvre des diverses composantes du projet.
Selon les déclarations du ministère tunisien de l’Agriculture, Tanit concernera les stations d’épuration d’Attar, Meliane, Sfax, Enfidha et Agareb, avec pour objectif de détourner les eaux traitées du Grand Tunis vers les exploitations agricoles de l’Office des terres domaniales – situées à Bourguiba, Borj El Amri, El930 El Kheir, Semenja, Enfidha et Chaal – réparties dans les gouvernorats du Grand Tunis, Zaghouan, Sousse et Sfax. Au total, il est prévu d’irriguer plus de 11.500 hectares de surface agricole, un pas significatif vers une agriculture plus durable et circulaire. Avec le projet Tanit, la coopération italo-tunisienne se confirme comme l’un des piliers de la stratégie commune pour la gestion intégrée des ressources naturelles, dans une zone du bassin méditerranéen exposée à des défis environnementaux et climatiques.