Pour l’ambassadeur Ndiaye, la visite de Tajani et Piantedosi au Sénégal relance le dialogue politique

AGI - La mission effectuée la semaine dernière au Sénégal par le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, et le ministre de l'Intérieur, Matteo Piantedosi, a permis de renforcer les liens de coopération existants entre Rome et Dakar ainsi que de relancer le dialogue politique en prévision d'une future visite de la Première ministre Giorgia Meloni et du président Sergio Mattarella. L’ambassadeur du Sénégal en Italie, Ngor Ndiaye, voit d’un oeil satisfait la mission ministérielle italienne, durant laquelle Tajani et Piantedosi ont rencontré le président Bassirou Diomaye Faye et ont participé au Forum des entrepreneurs. Un dîner de travail avec le ministre des Affaires étrangères, Cheikh Niang, et des ressortissants sénégalais de l'étranger, a été organisé pour les accueillir, en présence de plusieurs grandes entreprises italiennes ainsi que de représentants de Simest et de l'agence ICE.
“Il était important de reprendre le dialogue politique”, a affirmé le diplomate dans une interview à l'Agenzia Nova, en insistant sur l'attention portée à la visite italienne par les plus hautes autorités du pays, une destination prioritaire pour la coopération italienne. Pour Ndiaye, cette visite “renforce encore l’axe Rome-Dakar”, déjà solide en matière de coopération. L’Italie et le Sénégal, a souligné l’ambassadeur, signent un accord de coopération tous les trois ans. La dernière version couvre la période 2024-2026 et repose sur trois piliers: la formation professionnelle, la protection de la jeunesse et des femmes, et la numérisation.
Les colloques à Dakar ont porté notamment sur des projets dans les secteurs agro-industriel, énergétique et des infrastructures, avec la signature d’engagements concrets pour une coopération mutuellement avantageuse. À cet égard, l’Agence nationale sénégalaise pour la promotion des investissements et des grands projets (APIX) a signé un protocole d’accord avec la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) et SIMEST, tandis qu’un accord entre Dakar et Bonifiche Ferraresi (BF) permettra la mise en œuvre de la deuxième phase du projet de 135 millions d’euros visant à construire un pôle agro-industriel dans la région méridionale de Casamance. Ce projet sera financé à 50% par le Plan Mattei et à 50% par des fonds privés de BF.
L'ambassadeur a également évoqué un programme de formation professionnelle s'inscrivant dans le cadre du projet triennal de partenariat de 105 millions d'euros – dont 45 millions sous forme de subvention et 60 millions sous forme de prêt – signé par le Sénégal et l'Italie pour la période 2024-2026. Concernant le rôle du Sénégal au niveau régional, M. Ndiaye a conclu que la visite italienne confirmait le positionnement de Dakar comme “porte d'entrée de l'Afrique de l'Ouest”. Parmi les sujets abordés par les parties, comme l'a mentionné l'ambassadeur, figurait une future visite de M. Meloni et de M. Mattarella au Sénégal, un sujet “discuté” sans qu'une date ne soit fixée. Selon Dakar, la visite de la Première ministre “pourrait avoir lieu en 2026”.