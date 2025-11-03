Italie-Algérie: à Turin les entreprises relancent le partenariat économique et industriel

AGI - L’Algérie regarde au-delà de l’énergie et vise à renforcer la coopération économique avec l’Italie. La semaine dernière, plus de 70 entreprises algériennes ont participé au Connext Export Forum-Torino Business Matching 2025, où institutions et opérateurs économiques des deux pays discutent de nouvelles opportunités de partenariat industriel, technologique et manufacturier pour élargir une relation bilatérale qui vise à se diversifier au-delà du gaz. Une journée a été dédiée à l’Algérie, intitulée "Connext Business Bridge Italie–Algérie", promue par Confindustria Piemonte et Unione Industriali Torino, en collaboration avec l’ambassade algérienne à Rome. Une initiative qui vise à consolider le rôle d’Alger comme partenaire stratégique de l’Italie, en élargissant la coopération au-delà du secteur énergétique vers l’industrie, les infrastructures, la mécanique, l’agroalimentaire et la logistique.
À l’événement étaient présents l’ambassadeur algérien en Italie, Mohamed Khelifi, la vice-présidente de l’Unione Industriali Torino déléguée à l’Internationalisation, Giorgia Garola, et le président de l’Unione Industriali Torino, Giorgio Gay. Selon l’ambassade algérienne, la délégation institutionnelle comprend le Fonds national d’investissement (Fni) et l’Agence algérienne pour la promotion des investissements (Aapi), qui ont illustré aux opérateurs italiens les avantages fiscaux et les facilités prévues par le nouveau cadre normatif sur les investissements étrangers. Parmi les thèmes centraux figurent les modalités d’accès aux terrains industriels et agricoles, le cofinancement des projets et les perspectives de joint-ventures pour le développement de pôles productifs.
À la rencontre tenue jeudi 30 octobre ont participé des dizaines d’entreprises italiennes et algériennes engagées dans des rencontres B2B. Les sociétés présentes – parmi lesquelles Serport Company, active dans la logistique portuaire, Sarl Castenproc, du secteur pétrochimique, la startup innovante Prochecker et l’incubateur Createna, qui regroupe 20 nouvelles réalités dans les domaines agritech, fintech et insurtech – ont illustré leurs stratégies d’internationalisation et de recherche de partenariats technologiques.
Selon les données présentées au forum, en 2024 l’échange commercial entre le Piémont et l’Algérie a enregistré une baisse de 12% pour les exportations et de 30% pour les importations, s’établissant respectivement à 167,4 et 4,52 millions d’euros. Restent toutefois moteurs les secteurs des machines et des équipements (+7,5%) et des produits chimiques (+34,9%), tandis que progressent aussi le caoutchouc, le plastique et le secteur pharmaceutique. Pour le président de l'Unione Industriali Torino, "faciliter la croissance et élargir les possibilités de coopération industrielle entre nos entreprises et partenaires étrangers fait partie des objectifs de notre association. Dans un contexte géopolitique comme celui d’aujourd’hui, poursuivre cet objectif nécessite une stratégie de long terme qui soutienne concrètement la vocation internationale de notre tissu entrepreneurial".