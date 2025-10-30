Wafra Agricole, synergie entre l’Italie et la Tunisie pour une agriculture innovante

AGI - Une vision commune, deux parcours entrepreneuriaux couronnés de succès et un objectif partagé: créer de la valeur par l’innovation et la coopération entre l’Italie et la Tunisie. C’est ainsi qu’est née Wafra Agricole, une coentreprise qui associe l’expérience industrielle et juridique de l’Italienne Irene Bonassisa, administratrice du groupe Bonassisa, à la compétence technologique et stratégique du Tunisien Mondher Ben Ayed, fondateur de Tmi, un groupe leader dans le secteur des technologies. Le projet, qui s’inscrit dans la logique du Plan Mattei pour l’Afrique et de l’Agenda 2030 pour le développement durable, vise à créer un modèle agricole innovant et durable en Tunisie, dans le but de renforcer la coopération économique euro-méditerranéenne et de promouvoir l’autonomisation locale, en particulier celle des femmes et des jeunes.
L’histoire d’Irene Bonassisa commence dans une petite entreprise familiale de la province de Foggia, qui a grandi pour devenir l’une des références nationales dans le secteur oil & gas. Le groupe Bonassisa, fondé par son père Domenico, a collaboré avec des géants comme Eni, Snam et Saipem, en se spécialisant dans la maintenance et la mise en sécurité des puits pétroliers. Avec le temps, l’entreprise a diversifié ses activités, en créant également un laboratoire de recherche et de sécurité agroalimentaire, qui compte aujourd’hui plus de 150 collaborateurs et des clients de renommée internationale. Avec le passage générationnel, les trois filles de Domenico Bonassisa ont imprimé un tournant à la stratégie de l’entreprise, en misant sur l’internationalisation et en portant un intérêt particulier à l’Afrique.
L’un des piliers de Wafra Agricole est précisément l’autonomisation féminine et juvénile. Lors d’une expérience en Tunisie, l’administratrice du groupe Bonassisa a rencontré Mondher Ben Ayed, entrepreneur et ingénieur informaticien de Sfax, diplômé en génie électrique et titulaire d’un doctorat de l’University of Rochester aux États-Unis. De la rencontre entre Irene Bonassisa et Mondher Ben Ayed naît ainsi Wafra Agricole, un projet qui allie technologie, durabilité et impact social. L’entreprise, fondée il y a un an, a déjà lancé une installation de 200 hectares dans la région de Béja, au nord-ouest de la Tunisie, où sont appliquées des techniques avancées d’agriculture durable: irrigation solaire informatisée, réduction de la consommation d’eau, utilisation d’engrais naturels et implication d’experts internationaux.Wafra Agricole représente, en miniature, ce que l’Italie et la Tunisie cherchent à construire au niveau macroéconomique: un partenariat paritaire, durable et tourné vers l’avenir. Avec des racines dans les Pouilles les plus authentiques et des branches qui s’étendent jusqu’au cœur de l’Afrique, Wafra Agricole se présente comme un laboratoire vivant de coopération euro-méditerranéenne, où la technologie rencontre la terre, et où l’entreprise devient un instrument de croissance partagée.