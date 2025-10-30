La ville de Reggio Emilia engagée dans la coopération au Mozambique et en Afrique du Sud

AGI - Le maire de Reggio Emilia, Marco Massari, a récemment conduit une délégation de sa ville au Mozambique et en Afrique du Sud, afin de revitaliser la coopération dans plusieurs domaines. La mission, coordonnée par la Fondation E-35, visait à évaluer les projets existants et à en développer de nouveaux, notamment dans les domaines de la formation professionnelle, de la durabilité environnementale, de la numérisation des services publics et du développement urbain. Au Mozambique, un lien unit depuis plus d’un demi-siècle Reggio Emilia à la capitale de la province de Cabo Delgado, Pemba, où les administrations de la ville italienne ont d’abord soutenu la lutte pour l'indépendance du Portugal et ensuite accompagné la jeune République sur la voie de la croissance. Depuis, la collaboration s'est poursuivie, devenant un exemple de coopération intercommunautaire: écoles, entreprises, universités et institutions de Reggio Emilia ont noué des relations stables avec celles du Mozambique. Aujourd'hui, ce lien se renouvelle dans un contexte plus large – celui du Plan Mattei pour l'Afrique – visant à allier solidarité et développement, mémoire historique et opportunités économiques. La délégation comprenait les représentants de la municipalité, de la Fondation E-35, ainsi que de Reggio Children, Legacoop, Iren Smart Solutions, Restart Engineering et d’autres acteurs du marché régional.
Durant le séjour mozambicain, de nombreuses rencontres ont eu lieu avec l'administration municipale de Pemba et l'administration provinciale de Cabo Delgado, avec le secrétaire d'État et l'ambassadeur d'Italie à Maputo Gabriele Philip Annis, ainsi qu'avec l'ambassadeur de l'Ue au Mozambique, Antonino Maggiore. Des visites ont également été organisées dans les écoles du district, à la crèche municipale et au centre culturel de Pemba. Des rencontres avec des entreprises mozambicaines et des visites d'installations de traitement des déchets en construction ont également eu lieu. Parmi les points forts de la mission figure le lancement du projet Uteka à Pemba, soutenu par l'Agence italienne de coopération au développement à hauteur de 1,9 million d'euros, promu par la municipalité de Reggio Emilia et mis en œuvre en étroite collaboration avec la Fondation E35. Ce projet met l'accent sur la numérisation des services publics, l'éducation à la durabilité environnementale, la formation professionnelle des jeunes, le soutien à la planification stratégique du développement urbain de la ville (notamment la création d'un cadastre complet), la formation professionnelle des jeunes et l'éducation au développement durable. La signature d'un protocole d'accord entre la CTA de la province de Cabo Delgado, principale association patronale mozambicaine, et la Fondation E35 a également été importante. Cet accord s'appuie sur les collaborations existantes dans le domaine de la formation professionnelle et de l'emploi des jeunes et vise à renforcer les partenariats pour le développement économique dans les secteurs de l'agriculture, des énergies renouvelables, du tourisme et d'autres secteurs d'intérêt. La visite de l'hôpital provincial de Cabo Delgado a permis d'engager un dialogue susceptible de déboucher sur un échange de compétences et de formations professionnelles, utiles au développement du système de santé local et au-delà.
Les deux derniers jours de la mission ont été consacrés à l'Afrique du Sud.
A Johannesburg, le maire a rencontré, entre autres, l'ancien président sud-africain Kgalema Mothlante, l'ancien Premier ministre du Gauteng David Makhura et l'actuel Premier ministre Panyaza Lesufi, ainsi que le militant de longue date de l'ANC - le parti au pouvoir - et ancien ambassadeur Anthony Mongalo, figure emblématique de la libération de l'Afrique du Sud de l'apartheid. Une réunion a été organisée avec les quatre principales universités du Gauteng, avec lesquelles l'Université de Modène et Reggio d'Émilie collabore depuis longtemps, en collaboration avec les Régions de l'Observatoire de la Ville de Gauteng et la Fondation E35.
Le dernier jour, la délégation a effectué une visite au Chamdor Automotive Hub, un centre de formation et d'accompagnement pour les jeunes souhaitant créer une entreprise dans le domaine de la mécanique et de la réparation automobiles. Le projet est développé par la Fondation E35 et Unindustria Reggio Emilia et financé par la Région Émilie-Romagne et la Province du Gauteng, ainsi que par des institutions sud-africaines.