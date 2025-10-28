Les ministres Tajani et Piantedosi en Mauritanie, au Niger et au Sénégal

AGI - Les ministres italiens des Affaires étrangères et de l'Intérieur, Antonio Tajani et Matteo Piantedosi, effectuent aujourd’hui une mission en Mauritanie, au Sénégal et au Niger pour y rencontrer les autorités institutionnelles des trois pays, les représentants des milieux d'affaires locaux et italiens, ainsi que les communautés locales. Cette mission, a indiqué la Farnesina dans un communiqué, vise à renforcer les relations politiques avec l'Afrique de l'Ouest par le biais d'initiatives et de projets conjoints visant à promouvoir la sécurité, la croissance et la stabilité dans la région, conformément au Plan Mattei pour l'Afrique, qui, à compter de 2025, inclut cinq nouveaux pays, dont la Mauritanie et le Sénégal.
"La présence conjointe des ministres des Affaires étrangères et de l'Intérieur est un signal politique que nous souhaitons adresser à un pays garant de stabilité. La Mauritanie représente pour nous une référence importante et un pays sur lequel nous accordons une grande importance", a déclaré le chef de la diplomatie italienne à son arrivée à Nouakchott, accompagné de son collègue Piantedosi. Ils ont été accueillis par le ministre mauritanien des Affaires étrangères, Mohamed Salem Ould Merzoug. En Mauritanie, pays prioritaire de la coopération italienne, ils rencontreront le Premier ministre Mokhtar Ould Diay et le ministre de l'Intérieur Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine. Les ministres inaugureront également l'ambassade d'Italie à Nouakchott, qui a déjà ouvert ses portes en 2025 mais n’avait pas été inaugurée officiellement afin de dynamiser les relations bilatérales avec le pays. "Nous considérons les pays africains comme nos amis et sommes prêts à devenir de plus en plus le porte-parole de l'Afrique en Europe", a souligné Tajani. "Nous sommes le pays le plus proche de l'Afrique, et nous comprenons donc les mentalités, les problèmes et la réalité, et nous sommes prêts à tout mettre en œuvre pour réaliser un bond qualitatif dans nos relations", a poursuivi le vice-président du Conseil italien. "C'est le début d'une nouvelle saison politique qui, dans le cadre du Plan Mattei, vise à assurer une présence toujours plus grande de l'Italie dans cette partie de l'Afrique et dans toute l'Afrique subsaharienne", a déclaré Tajani à l'issue de son entretien à Nouakchott avec le Premier ministre mauritanien Mokthar Ould Diay.
In partenza per una missione strategica in Mauritania, Senegal e Niger. L’obiettivo della missione è rafforzare il partenariato con questi tre Paesi chiave dell’Africa Occidentale. pic.twitter.com/DzAsmT1smD— Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) October 28, 2025
L'escale à Dakar, au Sénégal, prévoit une série de rencontres institutionnelles avec le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, Cheikh Niang, et le ministre de l'Intérieur, Mouhamadou Bamba Cissé. Les ministres italiens participeront également à une réunion des ambassadeurs et experts italiens en sécurité en Afrique, ainsi qu'à l'ouverture du Forum d'affaires Italie-Sénégal. Organisé par la Farnesina et l'Agence italienne pour le commerce (ITA) en collaboration avec d'autres partenaires du système italien (Cdp, Simest, Sace) et Confindustria Assafrica & Mediterraneo, ce forum réunira des entreprises, des associations professionnelles et des institutions des deux pays afin d'explorer des opportunités concrètes de développement des relations économiques, commerciales et industrielles, notamment dans les secteurs de l'agroalimentaire, des infrastructures physiques et numériques, de l'énergie et des énergies renouvelables. Le Sénégal est un partenaire économique stratégique pour l'Italie et représente le quatrième marché d'exportation d'Afrique subsaharienne et le deuxième parmi les pays d'Afrique de l'Ouest. Au cours des sept premiers mois de 2025, les échanges commerciaux bilatéraux ont déjà dépassé les chiffres enregistrés au cours des douze mois de 2024. En marge de l'événement, la Caisse des dépôts et des prêts, la Simest et l'agence sénégalaise Apix signeront un protocole d'accord visant à promouvoir la coopération économique bilatérale et à encourager les investissements conjoints dans des secteurs stratégiques.
La mission s'achèvera au Niger avec une rencontre entre les ministres Tajani et Piantedosi et le leader au pouvoir Abdourahamane Tchiani, ainsi qu'avec le ministre des Affaires étrangères Bakary Yaou Sangaré et le ministre de l'Intérieur Mohamed Boubacar Toumba, et par une rencontre avec le commandant du contingent de la Mission italienne de soutien au Niger (MISIN), le général Ivan Cioffi. Selon les autorités italiennes cette visite au Niger est l'occasion de renouer le dialogue sur les intérêts convergents et les défis communs, notamment la lutte contre le terrorisme, l'immigration illégale et les trafics illicites.
Prochainement, "nous organiserons un événement à Rome avec les pays d'Afrique subsaharienne, car l'Italie souhaite être un partenaire constructif, non colonial", a déclaré hier à Rome le ministre Tajani, en marge de la deuxième édition de la Conférence sur l'économie spatiale, à la Farnesina, siège du ministère des Affaires étrangères. "Je suis convaincu que notre pays a un grand potentiel", a-t-il souligné, en ajoutant que les pays d'Afrique subsaharienne "regardent en direction de l'Italie avec une grande attention et j'espère que notre pays s'impliquera toujours davantage sur le continent africain".