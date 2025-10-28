L'AIFO apporte soin et dignité aux communautés les plus reculées du Mozambique

AGI - Au Mozambique, la santé n'est pas seulement une question d'éloignement des structures de soins, mais souvent aussi d'invisibilité. C'est précisément sur cet aspect que le projet "Santé sans barrières", porté par l'AIFO (Association italienne des amis de l'ETS Raoul Follereau) et cofinancé par le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale (MAECI) via l'Agence italienne pour la coopération au développement (AICS), transforme la vie de milliers de personnes en leur offrant pour la première fois des services de santé, l'inclusion et l'autonomie. L'objectif ambitieux, mais concret, du projet est de garantir l'accès à des soins de qualité pour tous, en particulier les personnes en situation de handicap ou vivant dans des zones reculées, en s'appuyant sur les compétences communautaires et les pratiques locales.
"Santé sans barrières" promeut un modèle d'intervention multidimensionnel: du renforcement des centres de santé communautaires à l'activation de brigades mobiles – unités de soins itinérantes – pour atteindre les villages les plus isolés, en passant par l'implication directe des personnes en situation de handicap via les coopératives locales et les réseaux communautaires. Les activités comprennent la prévention et le contrôle des maladies non transmissibles (telles que le diabète et l'hypertension), le soutien psychosocial, le porte-à-porte pour sensibiliser la population et un accompagnement concret des personnes en situation de handicap, traditionnellement exclues des services.
La proximité avec la communauté est également assurée par la présence d'agents de santé communautaires, formés pour faire le lien entre les familles et les structures de soins. L'un d'eux décrit ainsi son travail quotidien dans les villages: "Nous informons, nous faisons de la prévention et nous sommes à l'écoute. Nous expliquons aux gens que la santé est un droit et nous les accompagnons dans leurs soins". Il ne s'agit donc pas seulement de fournir des services de santé, mais aussi de tisser des liens durables et de renforcer le tissu social: outre les interventions de santé, "Santé sans barrières" favorise l'inclusion économique par le biais de coopératives locales. Le projet contribue ainsi à une transformation culturelle qui lève les obstacles physiques, économiques et sociaux.
En termes de chiffres, le projet a déjà touché directement plus de 133.558 personnes (53,4% de la population) dans les zones d’intervention (districts de Manica, Barué, Pemba, Ancuabe et Montepuez) et il est activement déployé dans cinq centres de santé et comités communautaires, ainsi qu’en partenariat avec les autorités locales, des partenaires coopérants, des institutions publiques et des organisations de base.
Le projet a également été reconnu comme une bonne pratique par l’Agence italienne pour la coopération au développement comme un modèle exemplaire d’inclusion durable et participative. La contribution des bailleurs de fonds institutionnels est essentielle, non seulement sur le plan financier, mais aussi pour orienter les décisions, garantir la transparence et la redevabilité. Le cofinancement de la Coopération italienne a permis de mettre en œuvre des interventions à une échelle territoriale plus large, de tester des solutions innovantes et de suivre les impacts réels dans le temps. Ce type de coopération entre le secteur public et la société civile démontre comment la solidarité internationale peut se traduire par des projets concrets capables de générer du changement, de renforcer l’autonomie locale et de laisser un héritage durable.
AIFO est une organisation non gouvernementale fondée en 1961 qui œuvre en Italie et dans de nombreux pays à travers le monde pour promouvoir la santé, la dignité et les droits des personnes les plus vulnérables. L’inclusion est au cœur de son engagement: elle s’efforce de garantir aux personnes en situation de vulnérabilité, notamment celles en situation de handicap, l’égalité d’accès aux soins, à l’éducation, à l’emploi et à la participation sociale. À travers des projets de coopération internationale, des actions de sensibilisation et des programmes d’éducation à la citoyenneté, AIFO contribue à bâtir des communautés plus justes, solidaires et inclusives (www.aifo.it).