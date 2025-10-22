L’Italie et l’Afrique ensemble pour la recherche avec quatre projets conjoints financés 

AGI - Quatre universités italiennes recevront un financement total d’un million d’euros du ministère de l’Université et de la Recherche pour réaliser des initiatives éducatives avec des pays africains, dans le cadre du Plan Mattei et du programme “Renforcement des capacités de recherche avec l’Afrique” du G7. L’Université de Bari Aldo Moro, l’Université de Modène et de Reggio d’Émilie, l’Université catholique du Sacré-Cœur et l’Université Ca’ Foscari sont les universités chefs de file de ces partenariats impliquant des universités italiennes, des institutions académiques et des instituts de recherche des pays membres du G7, ainsi que des institutions académiques et de recherche africains. Chaque projet recevra 250.000 euros. “Avec cette initiative, nous renforçons les liens entre les systèmes universitaires italien et africain en investissant dans la coopération scientifique et un enseignement de qualité”, a déclaré Anna Maria Bernini, ministre italienne des Universités et de la Recherche. Pour elle, ces quatre projets “illustrent concrètement comment la recherche et l'enseignement supérieur peuvent devenir des outils de développement partagé et durable”. “L'Italie choisit de miser sur la connaissance comme pont entre les peuples et levier pour relever ensemble les grands défis mondiaux”, a-t-elle poursuivi, sûre que “la mobilité des enseignants, des chercheurs et des doctorants, ainsi que les programmes de formation conjoints, renforceront non seulement les écosystèmes scientifiques africains, mais enrichiront également nos universités, créant ainsi de véritables réseaux d'excellence transnationaux”. “C'est ce type de coopération universitaire que nous recherchons: non pas l'assistanat, mais des partenariats d'égal à égal, fondés sur le respect mutuel et le partage d'objectifs communs”, a conclu Bernini.
L'Université de Bari Aldo Moro guidera le projet “Boosting Research Infrastructure for Development, Growth, and Empowerment in Africa”. Conformément aux stratégies de l'Italie et du G7 visant à renforcer les liens avec l'Afrique, ce projet promeut la collaboration scientifique et renforce les grandes infrastructures de recherche comme moteurs de l'innovation et du développement durable. Cette initiative vise à renforcer l'écosystème scientifique africain en élargissant l'accès à la recherche, en améliorant l'éducation et en favorisant la collaboration. Avec le projet “Soutenir une recherche ouverte, responsable et communicante: renforcement des capacités transnationales entre l'Italie et l'Afrique”, l'Université de Modène et Reggio d'Émilie poursuit trois objectifs principaux développer un programme d'échange de connaissances pour renforcer les politiques de recherche et développement des universités participantes grâce à une série d'ateliers et de séminaires; développer un programme de formation (60 heures) efficace dans le contexte local et produisant une formation de deuxième niveau de haute qualité; offrir des opportunités de mobilité pour favoriser le dialogue et la formation grâce à la mobilité entrante et sortante de 49 enseignants-chercheurs et 10 doctorants.
L'Université catholique du Sacré-Cœur, chef de file du projet “Promouvoir l'apprentissage et les réseaux académiques pour la transformation, l'innovation et la durabilité”, s'attaque aux principaux défis sociaux et environnementaux. Le projet promeut l'innovation pédagogique, les collaborations de recherche et la mobilité universitaire afin de créer des écosystèmes durables entre l'Afrique et l'Italie grâce à trois outils: permettre aux chercheurs italiens et africains d'échanger des connaissances et de co-concevoir des programmes d'enseignement et de recherche pour améliorer les cursus universitaires ; mettre en œuvre des programmes de formation avancée en Italie et en Afrique pour les entrepreneurs durables et les développeurs d'écosystèmes; et diffuser les connaissances auprès des acteurs des écosystèmes d'autres pays africains via une plateforme numérique et une conférence destinée aux universitaires et aux professionnels. Ces activités se concentrent sur trois thèmes spécifiques: les technologies émergentes, l'économie bleue et verte et l'entrepreneuriat durable.
L'Université Ca' Foscari de Venise dirige le projet “Bridging Digital Transformation and Research Excellence in Ethiopia”. L'objectif général du projet est d'établir un réseau collaboratif entre les universités partenaires, incluant à la fois l'échange de bonnes pratiques en matière d'adoption de méthodes et d'outils pour la transition numérique des universités et le développement de projets de recherche. Le programme exécutif, co-conçu avec les acteurs africains (notamment l'Université d'Addis-Abeba et l'Université de Jimma), se concentre sur la mobilité individuelle dans l'enseignement supérieur et la recherche, la mobilité individuelle dans la formation et l'enseignement supérieur pour les étudiants et le renforcement des politiques de Recherche et développement à l'intention des responsables universitaires, des fonctionnaires et des responsables de groupes de recherche, en mettant l'accent sur la numérisation et l'adoption d'outils d'intelligence artificielle pour améliorer les processus de gestion et la gouvernance de la qualité de la recherche. Ce projet contribuera à la mise en œuvre des engagements pris par la ministre Bernini lors de sa visite en Éthiopie en janvier dernier et de ses rencontres avec les universités d'Addis-Abeba et de Jimma.