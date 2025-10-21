L’Italie soutient le développement durable des communautés rurales en Zambie 

AGI - L’Italie a lancé à Lusaka “AIM Zambie”, un nouveau projet de coopération qui vise à renforcer la résilience et à améliorer les conditions de vie des communautés rurales dans le pays africain. L’initiative est financée par le ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale par l'intermédiaire de l'Agence italienne de coopération au développement (Aics), et s'inscrit dans le cadre d'un programme régional plus vaste de 3,5 millions d'euros visant à renforcer la résilience climatique et à atténuer les impacts du phénomène El Niño en Zambie, au Mozambique et au Malawi. Spécifiquement, le projet “Aim Zambie” focalise son action sur les conditions de vie des communautés rurales des provinces de l'Ouest, du Sud, du Centre et de Lusaka, touchant environ 61.850 personnes, dont des enfants, des femmes enceintes et allaitantes, et des personnes handicapées. Elle sera mise en œuvre par le CELIM (Centre laïc italien pour les missions), en partenariat avec Africa Call Organization, CBM, People in Need, ADRA et la Fondation Keepers Zambia.
L’initiative a été officiellement lancée il y a quelques jours à Lusaka, en présence de l’ambassadeur d'Italie en Zambie Enrico De Agostini, du représentant de l'Unité locale de gestion et d'atténuation des catastrophes, Makoye Chisuta, de la responsable du bureau de l'AICS à Lusaka, Luciana Andreini, ainsi que de représentants des partenaires de mise en œuvre, des donateurs et du gouvernement zambien. Comme l'a souligné la directrice de l'AICS à Lusaka, Luciana Andreini, le programme ne se contentera pas de répondre aux effets immédiats de la crise, mais visera également à renforcer la résilience des communautés vulnérables afin qu'elles puissent mieux faire face aux futurs chocs climatiques. La Zambie a subi les effets dévastateurs du phénomène El Niño, l'une des sécheresses les plus graves de l'histoire récente. “Des récoltes entières ont été perdues, du bétail est mort et des millions de familles sont confrontées à l'insécurité alimentaire”, a-t-elle affirmé, rappelant que le président zambien, Hakainde Hichilema, a déclaré la crise El Niño catastrophe nationale, confirmant ainsi la gravité de la situation.
Pour l’ambassadeur De Agostini, “le changement climatique est une réalité, et la manifestation d'événements météorologiques catastrophiques en Zambie ne peut être exclue. Mais l'homme peut s'adapter. Cette initiative vise à fournir aux populations touchées les outils appropriés pour y faire face: l'agriculture intelligente face au climat est une nécessité dans la Zambie moderne, et l'Italie est là pour y contribuer”. La Zambie est reconnue comme pays prioritaire par la coopération italienne depuis 2024, et en septembre Rome a inauguré son nouveau bureau de la coopération à Lusaka: un signe fort confirmant l'engagement à long terme de l'Italie envers le pays, également à travers des projets qui soutiennent le développement durable et inclusif de la Zambie.