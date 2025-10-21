AGI - La Coopération italienne a alloué près de 212 millions d'euros à l'Afrique en 2024, soit 31,7% des fonds déboursés au cours de l'année, confirmant un engagement destiné à se renouveler dans les années à venir. C'est ce qui ressort du Rapport annuel de l'Agence italienne pour la coopération au développement (Aics), qui rend compte des 668 millions d'euros dépensés au total durant l'année : 116 millions d'euros pour la sécurité alimentaire, 86 millions pour le climat et l'environnement, 61 millions pour la bonne gouvernance et la société civile, 37 millions d'euros pour le secteur de l'éducation, 35 millions pour la santé, et 33 millions pour les activités liées au genre. Au cours de l'année 2024, de nouvelles interventions pour un total de 913 millions d'euros ont également été approuvées, et 79 accords de coopération déléguée ont été signés.
"L'Afrique est une priorité absolue pour le gouvernement et la Coopération italienne", observe dans l'introduction le vice-ministre des Affaires étrangères, Edmondo Cirielli. "Cela - explique-t-il - reflète pleinement l'approche du Plan Mattei pour l'Afrique, auquel la Coopération italienne contribue de manière décisive. Sur les 5,5 milliards d'euros initialement alloués au Plan, 2,5 milliards proviennent des fonds de la Coopération au développement, tandis que le reste provient du Fonds pour le climat, dont 70% ont été destinés à l'Afrique. En 2024, nous avons intensifié, en nombre et en importance, les projets bilatéraux avec les pays africains dans des secteurs clés tels que la santé, la sécurité alimentaire, le numérique, la formation professionnelle et le développement urbain durable, également dans l'optique de contribuer à l'élimination des causes profondes des flux migratoires irréguliers".
"Le lancement du Plan Mattei - a déclaré pour sa part le directeur de l'Aics, Marco Riccardo Rusconi - a marqué une accélération sans précédent de notre engagement sur le continent africain: dans le droit fil des priorités du gouvernement et du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, nous avons ouvert deux nouveaux bureaux à Kampala et Abidjan, renforcé ceux existants avec davantage de personnel permanent, lancé ou contribué à lancer des outils innovants à fort impact". Conformément au Plan Mattei, le nouveau Document triennal de programmation et d'orientation de la Coopération italienne a élargi le nombre de pays prioritaires en Afrique, le portant à 38. En 2024, la mise en œuvre du Processus de Rome, cadre multilatéral lancé en 2023 pour traiter les causes structurelles des migrations irrégulières, promouvoir la stabilité politique et soutenir le développement économique et social, s'est poursuivie.
"La collaboration entre les organisations internationales, les pays donateurs et les pays d'origine et de transit des flux migratoires s'est consolidée, indique le rapport, en se concentrant sur trois secteurs clés: la gestion des flux migratoires et la sécurité, la croissance économique et le développement, ainsi que la protection de l'environnement et l'énergie. En particulier, une action a été promue dans ces deux derniers secteurs, avec l'objectif d'élargir et de renforcer les projets existants, ainsi que d'identifier de nouveaux projets à réaliser conjointement et à financer via le ‘Fonds spécial multilatéral pour le Plan Mattei pour l'Afrique et le Processus de Rome sur la migration et le développement’, un instrument financier en cours de finalisation qui sera géré par la Banque africaine de développement".